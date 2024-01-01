На Волині поховають Героя Ярослава Потолкова
Сьогодні, 14:07
У селі Пісочне на Волині сьогодні, 28 лютого, прощатимуться із Захисником Ярославом Потолковим.
Про це у фейсбуці повідомляє Поворська громада.
Чин поховання померлого захисника Потолкова Ярослава Дмитровича відбудеться у селі Пісочне о 16:00.
На 47-му році життя перестало битися серце мешканця села Пісочне Поворської громади Ярослава Потолкова, який у січні 2023 року був мобілізований для захисту України у російсько-українській війні.
У складі 33-ї окремої механізованої бригади брав участь у боях на Запорізькому напрямку.
У померлого захисника залишилася дружина та двоє дітей.
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Про це у фейсбуці повідомляє Поворська громада.
Чин поховання померлого захисника Потолкова Ярослава Дмитровича відбудеться у селі Пісочне о 16:00.
На 47-му році життя перестало битися серце мешканця села Пісочне Поворської громади Ярослава Потолкова, який у січні 2023 року був мобілізований для захисту України у російсько-українській війні.
У складі 33-ї окремої механізованої бригади брав участь у боях на Запорізькому напрямку.
У померлого захисника залишилася дружина та двоє дітей.
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