На Волині поховають Героя Ярослава Потолкова

Ярославом Потолковим.



Про це у фейсбуці повідомляє Поворська громада.



Чин поховання померлого захисника Потолкова Ярослава Дмитровича відбудеться у селі Пісочне о 16:00.



На 47-му році життя перестало битися серце мешканця села Пісочне Поворської громади Ярослава Потолкова, який у січні 2023 року був мобілізований для захисту України у російсько-українській війні.



У складі 33-ї окремої механізованої бригади брав участь у боях на Запорізькому напрямку.



У померлого захисника залишилася дружина та двоє дітей.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Пісочне на Волині сьогодні, 28 лютого, прощатимуться із ЗахисникомПро це у фейсбуці повідомляє Поворська громада.Чин поховання померлого захисника Потолкова Ярослава Дмитровича відбудеться у селі Пісочне о 16:00.На 47-му році життямешканця села Пісочне Поворської громади Ярослава Потолкова, який у січні 2023 року був мобілізований для захисту України у російсько-українській війні.У складі 33-ї окремої механізованої бригади брав участь у боях на Запорізькому напрямку.У померлого захисника залишилася дружина та двоє дітей.

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