Навіки 44: у селі під Луцьком попрощалися з полеглим Воїном
Сьогодні, 14:42
На Волині сьогодні, 28 лютого, останню шану віддали Герою, який загинув за Україну – Олексію Литвинчуку з села Звірів.
Про це у фейсбуці повідомляє Підгайцівська громада.
Захиснику було лише 44 роки.
Свій останній бій Олексій Литвинчук прийняв 23 лютого поблизу н.п. Невське Луганської області.
Стрілець-оператор стрілецької роти боронив Батьківщину у ЗСУ від травня 2023-го.
Він повернувся додому «на щиті», віддавши життя за наше мирне майбутнє.
Величезною ходою проводжали траурний кортеж Героя у рідному селі Звірів.
Чин похорону священнослужителі здійснили у Церкві Воскресіння Господнього.
Зі всіма військовими почестями, у супроводі духового оркестру та гучних пострілів пошани тіло Героя віддали землі на місцевому кладовищі.
"Шана і велика подяка, низький уклін родині, батькам за Сина. Його земна війна закінчилася. Душею він пристав до воїнства духовного, яке разом із Богом. Мир і вічний спокій його душі", - розповів протоієрей Андрій Мовчанюк.
«Без надійного плеча та підтримки залишилися батьки, брат та сестри загиблого. Низько схиляємо голови перед світлою пам’яттю Захисника, який віддав своє життя за мирне небо над Україною. Вічна шана і слава Герою», - зазначили у громаді.
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Про це у фейсбуці повідомляє Підгайцівська громада.
Захиснику було лише 44 роки.
Свій останній бій Олексій Литвинчук прийняв 23 лютого поблизу н.п. Невське Луганської області.
Стрілець-оператор стрілецької роти боронив Батьківщину у ЗСУ від травня 2023-го.
Він повернувся додому «на щиті», віддавши життя за наше мирне майбутнє.
Величезною ходою проводжали траурний кортеж Героя у рідному селі Звірів.
Чин похорону священнослужителі здійснили у Церкві Воскресіння Господнього.
Зі всіма військовими почестями, у супроводі духового оркестру та гучних пострілів пошани тіло Героя віддали землі на місцевому кладовищі.
"Шана і велика подяка, низький уклін родині, батькам за Сина. Його земна війна закінчилася. Душею він пристав до воїнства духовного, яке разом із Богом. Мир і вічний спокій його душі", - розповів протоієрей Андрій Мовчанюк.
«Без надійного плеча та підтримки залишилися батьки, брат та сестри загиблого. Низько схиляємо голови перед світлою пам’яттю Захисника, який віддав своє життя за мирне небо над Україною. Вічна шана і слава Герою», - зазначили у громаді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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