Навіки 44: у селі під Луцьком попрощалися з полеглим Воїном

Навіки 44: у селі під Луцьком попрощалися з полеглим Воїном
На Волині сьогодні, 28 лютого, останню шану віддали Герою, який загинув за Україну – Олексію Литвинчуку з села Звірів.

Про це у фейсбуці повідомляє Підгайцівська громада.

Захиснику було лише 44 роки.

Свій останній бій Олексій Литвинчук прийняв 23 лютого поблизу н.п. Невське Луганської області.
Навіки 44: у селі під Луцьком попрощалися з полеглим Воїном

Стрілець-оператор стрілецької роти боронив Батьківщину у ЗСУ від травня 2023-го.
Навіки 44: у селі під Луцьком попрощалися з полеглим Воїном

Він повернувся додому «на щиті», віддавши життя за наше мирне майбутнє.
Навіки 44: у селі під Луцьком попрощалися з полеглим Воїном

Величезною ходою проводжали траурний кортеж Героя у рідному селі Звірів.
Навіки 44: у селі під Луцьком попрощалися з полеглим Воїном
Навіки 44: у селі під Луцьком попрощалися з полеглим Воїном
Навіки 44: у селі під Луцьком попрощалися з полеглим Воїном

Чин похорону священнослужителі здійснили у Церкві Воскресіння Господнього.
Навіки 44: у селі під Луцьком попрощалися з полеглим Воїном
Навіки 44: у селі під Луцьком попрощалися з полеглим Воїном

Зі всіма військовими почестями, у супроводі духового оркестру та гучних пострілів пошани тіло Героя віддали землі на місцевому кладовищі.
Навіки 44: у селі під Луцьком попрощалися з полеглим Воїном
Навіки 44: у селі під Луцьком попрощалися з полеглим Воїном

"Шана і велика подяка, низький уклін родині, батькам за Сина. Його земна війна закінчилася. Душею він пристав до воїнства духовного, яке разом із Богом. Мир і вічний спокій його душі", - розповів протоієрей Андрій Мовчанюк.
Навіки 44: у селі під Луцьком попрощалися з полеглим Воїном

«Без надійного плеча та підтримки залишилися батьки, брат та сестри загиблого. Низько схиляємо голови перед світлою пам’яттю Захисника, який віддав своє життя за мирне небо над Україною. Вічна шана і слава Герою», - зазначили у громаді.
Навіки 44: у селі під Луцьком попрощалися з полеглим Воїном

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Теги: загиблі, війна
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