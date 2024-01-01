Навіки 44: у селі під Луцьком попрощалися з полеглим Воїном

На Волині сьогодні, 28 лютого, останню шану віддали Герою, який загинув за Україну –з села Звірів.Про це у фейсбуці повідомляє Підгайцівська громада.Захиснику було лише 44 роки.СвійОлексій Литвинчук прийняв 23 лютого поблизу н.п. Невське Луганської області.Стрілець-оператор стрілецької роти боронив Батьківщину у ЗСУ від травня 2023-го.Він повернувся додому «на щиті», віддавши життя за наше мирне майбутнє.Величезною ходою проводжали траурний кортеж Героя у рідному селі Звірів.Чин похорону священнослужителі здійснили у Церкві Воскресіння Господнього.Зі всіма військовими почестями, у супроводі духового оркестру та гучних пострілів пошани тіло Героя віддали землі на місцевому кладовищі."Шана і велика подяка, низький уклін родині, батькам за Сина. Його земна війна закінчилася. Душею він пристав до воїнства духовного, яке разом із Богом. Мир і вічний спокій його душі", - розповів протоієрей«Без надійного плеча та підтримки залишилися батьки, брат та сестри загиблого. Низько схиляємо голови перед світлою пам’яттю Захисника, який віддав своє життя за мирне небо над Україною. Вічна шана і слава Герою», - зазначили у громаді.