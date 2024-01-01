Зрадники з Криму і Донеччини за участь у війні проти України сіли на 15 років

Зрадники з Криму і Донеччини за участь у війні проти України сіли на 15 років
За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримали ще 4 бойовиків, серед яких снайпер та «навідник» дронів із «Шторм-Z».

Про це повідомляє СБУ в телеграмі.

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальні терміни ув’язнення отримали ще четверо зрадників, які воювали проти Сил оборони на східному та південному фронтах.

Трьох зловмисників українські захисники взяли у полон під Роботиним, ще одного – під час запеклих боїв у районі Мар’їнки.

За матеріалами військової контррозвідки та слідчих СБУ суд призначив бойовикам 15 років тюрми.

Серед засуджених – двоє мешканців з тимчасово захопленої частини території Донеччини. Один з них – в’язень місцевої колонії, який у серпні 2023 року вступив до російського батальйону «Шторм-Z», щоб отримати «амністію».

У лавах окупаційного угруповання він брав участь у боях на Запорізькому напрямку, у тому числі обстрілював позиції ЗСУ під Роботиним.

Іншим зловмисником виявився ворожий снайпер, який на початку повномасштабного вторгнення рф приєднався до 1029-го батальйону російських військ.

Після «курсів» бойової підготовки поблизу тимчасово захопленого Енергодара фігуранта перевели до 42-ї мотострілецької дивізії Південного військового округу країни-агресора.

У складі цього з’єднання з початку воював на Донецькому напрямку, а потім на Бердянському.

Ще двоє засуджених – мешканці Криму, які брали участь у захопленні Маріуполя.

У грудні 2022 року один з них вступив до 810-ї окремої бригади морської піхоти рф. Він пройшов підготовку на одному з полігонів на території півострова, а потім поїхав на передову.

Другого зрадника призначили на посаду стрільця у 110-й мотострілецькій бригаді Південного військового округу рф.

Разом із російськими військами він штурмував позиції ЗСУ в районі Мар’їнки.

На підставі зібраних доказів суд визнав усіх чотирьох зловмисників винними за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Злочинні дії ще двох бойовиків інкриміновано за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, добровільна участь громадянина України в незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Запорізькій та Полтавській областях за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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Теги: зрадники, СБУ
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