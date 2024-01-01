Зупинилося серце депутата селищної ради на Волині

На Волині обірвалося життя депутата Любешівської селищної радиПро це у фейсбуці повідомив Любешівський селищний голова«Колектив Любешівської селищної ради, депутатський корпус і я особисто висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким з приводу непоправної втрати, передчасної смерті сина, чоловіка, брата, батька та нашого колеги – начальника відділу правового забезпечення та управління персоналом, депутата селищної ради Ігоря Корецького», - зазначив він.Трагічна звістка про смерть Ігоря є тяжкою для усіх.«Поділяємо горе родини. Спільно з вами переживаємо цей тяжкий момент. Підтримуємо вас у ці скорботні дні. Усміхнений, цілеспрямований, життєрадісний, завжди оптимістично налаштований, – таким залишиться Ігор для нас назавжди», - йдеться у повідомленні.«Нехай він знайде вічний спокій у Царстві Небесному, а світлий, добрий спомин про нього залишиться назавжди в наших серцях та спогадах. Вічна пам’ять», - додав Олег Кух.