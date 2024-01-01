У Луцьку завтра віддадуть останню шану Герою Максиму Омельчуку

У Луцьку завтра віддадуть останню шану Герою Максиму Омельчуку
В обласному центрі Волині завтра, 29 лютого, відбудеться прощання з військовослужбовцем Максимом Омельчуком.

Про це у фейсбуці пише Луцька міськрада.

У четвер, 29 лютого, об 11:00 у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Омельчука Максима Юрійовича (28.08.1992 року народження), який був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 21 лютого під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Табаївка Харківської області.

Поховають Максима Омельчука у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначили у міськраді.

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Теги: загиблі, війна
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