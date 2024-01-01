У Луцьку завтра віддадуть останню шану Герою Максиму Омельчуку

В обласному центрі Волині завтра, 29 лютого, відбудеться прощання з військовослужбовцемПро це у фейсбуці пише Луцька міськрада.У четвер, 29 лютого, об 11:00 у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Омельчука Максима Юрійовича (28.08.1992 року народження), який був призваний на військову службу по мобілізації тапід час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Табаївка Харківської області.Поховають Максима Омельчука у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначили у міськраді.