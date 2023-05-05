На Харківщині загинув воїн з Луцька Максим Омельчук

На Харківщині загинув воїн з Луцька Максим Омельчук
Луцька громада зазнала ще однієї важкої втрати - на війні загинув містянин Максим Омельчук.

Про ще одну втрату повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Лучанин Омельчук Максим Юрійович, 28.08.1992 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації та зарахований до списків особового складу військової частини на посаду старшого механіка-водія 1 механізованого відділення 2 механізованого взводу механізованої роти.

Солдат Омельчук Максим Юрійович загинув 21.02.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Табаївка Харківської області.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.

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Теги: Луцьк, війна, втрата, смерть, Максим Омельчук
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