Судили водійку з Волині, яка п'яною під час комендантської години каталася містом





Про це стало відомо з постанови Ковельського міськрайонного суду, - повідомляє



Правопорушення трапилося 27 січня минулого року близько 1 години 30 хвилин. Водійка Skoda Octavia Ольга Б. рухалася вулицею Незалежності з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Під час її освідування драгер показав 1,32 проміле, що в понад шість разів перевищує допустиму дозу алкоголю в крові.



Жінка з результатами не погодилася, але й проходити огляд в лікарні не захотіла. А ось на судді Ольга Б. своєї вини у правопорушенні, передбаченому ч.1 ст.130. КУпАП, не заперечувала.



Докази підтверджували вину водійки, тож суд оштрафував її на 17 тисяч гривень та на рік позбавив права сідати за кермо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковелі за п’яну їзду судили водійку, яку спіймали під час комендантської години. Вона продула драгер, однак з позитивним результатом не погоджувалася.Про це стало відомо з постанови Ковельського міськрайонного суду, - повідомляє ІА Волинські новини. Правопорушення трапилося 27 січня минулого року близько 1 години 30 хвилин. Водійка Skoda Octavia Ольга Б. рухалася вулицею Незалежності з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Під час її освідування драгер показав 1,32 проміле, що в понад шість разів перевищує допустиму дозу алкоголю в крові.Жінка з результатами не погодилася, але й проходити огляд в лікарні не захотіла. А ось на судді Ольга Б. своєї вини у правопорушенні, передбаченому ч.1 ст.130. КУпАП, не заперечувала.Докази підтверджували вину водійки, тож суд оштрафував її на 17 тисяч гривень та на рік позбавив права сідати за кермо.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію