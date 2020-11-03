Судили водійку з Волині, яка п'яною під час комендантської години каталася містом

Судили водійку з Волині, яка п'яною під час комендантської години каталася містом
У Ковелі за п’яну їзду судили водійку, яку спіймали під час комендантської години. Вона продула драгер, однак з позитивним результатом не погоджувалася.

Про це стало відомо з постанови Ковельського міськрайонного суду, - повідомляє ІА Волинські новини.

Правопорушення трапилося 27 січня минулого року близько 1 години 30 хвилин. Водійка Skoda Octavia Ольга Б. рухалася вулицею Незалежності з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Під час її освідування драгер показав 1,32 проміле, що в понад шість разів перевищує допустиму дозу алкоголю в крові.

Жінка з результатами не погодилася, але й проходити огляд в лікарні не захотіла. А ось на судді Ольга Б. своєї вини у правопорушенні, передбаченому ч.1 ст.130. КУпАП, не заперечувала.

Докази підтверджували вину водійки, тож суд оштрафував її на 17 тисяч гривень та на рік позбавив права сідати за кермо.

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Теги: Україна, Волинь, суд, поліція, Ковель
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