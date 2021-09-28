В очисній споруді у Луцьку знайшли тіло чоловіка. ФОТО

В обласному центрі Волині знайшли тіло чоловіка, якого вважали зниклим безвісти.Про це повідомляють у ГУ ДСНС у Волинській області.24 лютого у місті Луцьку на вулиці Вороніхіна рятувальники 1 ДПРЧ за допомогою мотопомпи відкачали 280 м³ води з резервуару очисної споруди, де на дні виявили тіло чоловіка.На місце події прибули водолазно-рятувальне відділення, які підняли з резервуару на поверхню тіло чоловіка та передали працівникам поліції. Це виявився чоловік 1986 року народження, який 19 лютого пішов з дому та не повернувся.Матері загиблого надано допомогу психолога ГУ ДСНС області.