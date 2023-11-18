У Великій Британії навчання на F-16 почала нова група українських пілотів





Про це у суботу, 24 лютого, повідомляють ВПС Великої Британії у Twitter, - пише



"Шість досвідчених українських бойових пілотів пройшли навчальну програму з інструкторами Королівських ВПС Великої Британії та зараз тренуються на реактивних літаках F-16 Fighting Falcon", - йдеться в повідомленні.



Tutor у Королівських ВПС використовують для початкової льотної підготовки та оцінки польотів.



У королівських ВПС додали, що це частина внеску Великої Британії в Коаліцію повітряних можливостей для досягнення Україною переваги в повітрі.





Раніше прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте назвав мінімальне число F-16 для України. Загалом його країна має на озброєнні 42 таких літаків.



Також Данія надасть 19 винищувачів. Передачу F-16 анонсувала і Норвегія, у розпорядженні якої близько 60 таких літаків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Великій Британії шестеро українських пілотів пройшли навчання з інструкторами на літаках Tutor та почали тренуватися на винищувачах F-16 Fighting Falcon.Про це у суботу, 24 лютого, повідомляють ВПС Великої Британії у Twitter, - пише Кореспондент. "Шість досвідчених українських бойових пілотів пройшли навчальну програму з інструкторами Королівських ВПС Великої Британії та зараз тренуються на реактивних літаках F-16 Fighting Falcon", - йдеться в повідомленні.Tutor у Королівських ВПС використовують для початкової льотної підготовки та оцінки польотів.У королівських ВПС додали, що це частина внеску Великої Британії в Коаліцію повітряних можливостей для досягнення Україною переваги в повітрі.Раніше прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте назвав мінімальне число F-16 для України. Загалом його країна має на озброєнні 42 таких літаків.Також Данія надасть 19 винищувачів. Передачу F-16 анонсувала і Норвегія, у розпорядженні якої близько 60 таких літаків.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію