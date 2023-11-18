У Великій Британії навчання на F-16 почала нова група українських пілотів

У Великій Британії навчання на F-16 почала нова група українських пілотів
У Великій Британії шестеро українських пілотів пройшли навчання з інструкторами на літаках Tutor та почали тренуватися на винищувачах F-16 Fighting Falcon.

Про це у суботу, 24 лютого, повідомляють ВПС Великої Британії у Twitter, - пише Кореспондент.

"Шість досвідчених українських бойових пілотів пройшли навчальну програму з інструкторами Королівських ВПС Великої Британії та зараз тренуються на реактивних літаках F-16 Fighting Falcon", - йдеться в повідомленні.

Tutor у Королівських ВПС використовують для початкової льотної підготовки та оцінки польотів.

У королівських ВПС додали, що це частина внеску Великої Британії в Коаліцію повітряних можливостей для досягнення Україною переваги в повітрі.


Раніше прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте назвав мінімальне число F-16 для України. Загалом його країна має на озброєнні 42 таких літаків.

Також Данія надасть 19 винищувачів. Передачу F-16 анонсувала і Норвегія, у розпорядженні якої близько 60 таких літаків.

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Теги: війна, Україна, пілоти, F-16
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