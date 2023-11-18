Пункт пропуску «Устилуг - Зосин» знову заблокували

Пункт пропуску «Устилуг - Зосин» знову заблокували
25 лютого польські протестувальники відновили блокаду на пункті пропуску "Устилуг — Зосин", яку напередодні 24 лютого послабили.

Про це речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко сказав у ефірі телемарафону, - пише Суспільне.

З його слів, впродовж доби спостерігалося пожвавлення руху сама для вантажних авто вагою менш як 7, 5 тонн на цьому пункті пропуску.

"Кількість перетинів кордону цієї категорії транспорту дещо зросло, але це суттєво не вплинуло на ситуацію. На щастя зараз польські фермери не блокують рух авто і автобусів на усіх напрямках", — сказав Андрій Демченко.

З його слів, станом на ранок 25 лютого польські фермери блокують шість пропускних пунктів на кордоні з Україною:"Медика-Шегині", "Корчова-Краківець", "Гребенне-Рава-Руська" та "Долгобичув-Угринів", "Дорогуськ-Ягодин" та "Зосин-Устилуг".

У черзі на в'їзд в Україну перебуває 2 400 вантажівок, найбільші черги перед пунктами пропуску у Краківці, Раві-Руській та Ягодині.

"За добу через Ягодин 50 вантажівок проїхали в бік України, але як і раніше, повністю заблокований рух для вантажних автомобілів, які слідують з України в Польщу. За останні дні це нульові показники.", —сказав Андрій Демченко.

Найнижчі показники перетину — у Шегинях, за минулу добу кордон перетнули близько 90 вантажівок в обох напрямках.

Що відомо про блокування польсько-українського кордону
У Польщі фермери 9 лютого розпочали загальнонаціональний страйк. Акція протесту триватиме щонайменше до 10 березня.

Станом на ранок 10 лютого польські фермери блокували роботу трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною: "Ягодин-Дорогуськ", "Рава-Руська-Гребенне" та "Шегині — Медика". Цього ж дня, об 11:30, завершився протест перед пунктом пропуску "Шегині-Медика". Рух вантажівок відновлений.

12 лютого польські фермери розпочали акції протесту на пунктах пропуску "Долгобичув-Угринів", "Зосін-Устилуг". Протестувальники блокують там рух вантажівок. Також повторно заблокували ПП "Медика-Шегині".

15 лютого біля міжнародного пункту пропуску "Ягодин — Дорогуськ" розпочалася акція протесту українських перевізників, які зібралися у відповідь на дії польських фермерів і затримують рух ваговозів із польською реєстрацією.

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Теги: Устилуг, страйк, кордон, Волинь, Польща
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