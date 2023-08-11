Двоє волинян отримали відзнаки «Золотий хрест» від Залужного

Двоє волинян отримали відзнаки «Золотий хрест» від Залужного
Двох військовослужбовців з Боратинської громади нагородили почесною відзнакою – нагрудним знаком Головнокомандувача ЗСУ «Золотий хрест».

Нагороди отримали житель села Вербаїв Олег Зварич та житель села Мстишин Володимир Цапук, - повідомляють у громаді.

«Золотий хрест» – відзнака, затверджена наказом Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного 2022 року. Вона входить до нагородної системи Головнокомандувача Української армії. Нагрудним знаком «Золотий хрест» нагороджуються особи рядового і сержантського (старшинського) складу Збройних Сил України за успішне виконання бойових завдань під час проведення об'єднаних, антитерористичних операцій, а також операцій з підтримання миру та безпеки, високі показники у бойовій підготовці, бездоганне несення бойового чергування, вартової (внутрішньої) служби у повсякденній діяльності.




Нагадаємо, житель Вербаєва Луцького району Олег Зварич у вересня 2023 році одержав відзнаку Головнокомандувача ЗСУ «Сталевий хрест».

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Теги: відзнака, Волинь, Боратинська громада
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