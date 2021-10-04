Волинянку обікрали в примірочній магазину
Сьогодні, 16:00
На Волині жінку обікрали прямо в примірочній. Хтось нечистий на руку скористався безпечністю покупчині.
Про це повідомляє "Волинь-нова".
Цей випадок зафіксовано в одному з магазині одягу колишнього райцентру Горохів.
60-річна жителька одного зі сіл Горохівської територіальної громади в одному з магазинів Горохова залишила сумку з грошима в примірочній, а хтось з підлим злодійським нутром скористався цією необачністю й поцупив звідти 3000 гривень.
Працівники відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції №2 ГУНП України у Волинській області розшукують злодія. Вирішується питання про внесення відомостей про цю подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 КК України, за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 8 років.
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Про це повідомляє "Волинь-нова".
Цей випадок зафіксовано в одному з магазині одягу колишнього райцентру Горохів.
60-річна жителька одного зі сіл Горохівської територіальної громади в одному з магазинів Горохова залишила сумку з грошима в примірочній, а хтось з підлим злодійським нутром скористався цією необачністю й поцупив звідти 3000 гривень.
Працівники відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції №2 ГУНП України у Волинській області розшукують злодія. Вирішується питання про внесення відомостей про цю подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 КК України, за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 8 років.
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