Волиняни завоювали 19 медалей на чемпіонаті України з гірськолижного спорту серед осіб з інвалідністю

У Центрі з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт". Волинь підбили підсумки чемпіонату України з гірськолижного спорту серед осіб з інвалідністю.Результати оприлюднили на сторінці центру.Чемпіонат України з гірськолижного спорту серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату, порушеннями зору та слуху, який тривав протягом двох змагальних днів, проходив на Закарпатті. Учасники змагалися у двох видах програми - "слалом" та "слалом гігант".Загалом у чемпіонаті України з гірськолижного спорту серед осіб з інвалідністю взяло учать близько 35 волинян.Нагадаємо, у перший змагальний день наші спортсмени здобули 10 нагород у виді програми "слалом-гігант". Ще 9 медалей волиняни вибороли у "слаломі":