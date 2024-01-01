Волиняни завоювали 19 медалей на чемпіонаті України з гірськолижного спорту серед осіб з інвалідністю

Волиняни завоювали 19 медалей на чемпіонаті України з гірськолижного спорту серед осіб з інвалідністю
У Центрі з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт". Волинь підбили підсумки чемпіонату України з гірськолижного спорту серед осіб з інвалідністю.

Результати оприлюднили на сторінці центру.

Чемпіонат України з гірськолижного спорту серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату, порушеннями зору та слуху, який тривав протягом двох змагальних днів, проходив на Закарпатті. Учасники змагалися у двох видах програми - "слалом" та "слалом гігант".

Загалом у чемпіонаті України з гірськолижного спорту серед осіб з інвалідністю взяло учать близько 35 волинян.

Нагадаємо, у перший змагальний день наші спортсмени здобули 10 нагород у виді програми "слалом-гігант". Ще 9 медалей волиняни вибороли у "слаломі":


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Теги: Волинь, спорт
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