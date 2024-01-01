Волиняни завоювали 19 медалей на чемпіонаті України з гірськолижного спорту серед осіб з інвалідністю
Сьогодні, 16:41
У Центрі з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт". Волинь підбили підсумки чемпіонату України з гірськолижного спорту серед осіб з інвалідністю.
Результати оприлюднили на сторінці центру.
Чемпіонат України з гірськолижного спорту серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату, порушеннями зору та слуху, який тривав протягом двох змагальних днів, проходив на Закарпатті. Учасники змагалися у двох видах програми - "слалом" та "слалом гігант".
Загалом у чемпіонаті України з гірськолижного спорту серед осіб з інвалідністю взяло учать близько 35 волинян.
Нагадаємо, у перший змагальний день наші спортсмени здобули 10 нагород у виді програми "слалом-гігант". Ще 9 медалей волиняни вибороли у "слаломі":
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Результати оприлюднили на сторінці центру.
Чемпіонат України з гірськолижного спорту серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату, порушеннями зору та слуху, який тривав протягом двох змагальних днів, проходив на Закарпатті. Учасники змагалися у двох видах програми - "слалом" та "слалом гігант".
Загалом у чемпіонаті України з гірськолижного спорту серед осіб з інвалідністю взяло учать близько 35 волинян.
Нагадаємо, у перший змагальний день наші спортсмени здобули 10 нагород у виді програми "слалом-гігант". Ще 9 медалей волиняни вибороли у "слаломі":
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волиняни завоювали 19 медалей на чемпіонаті України з гірськолижного спорту серед осіб з інвалідністю
Сьогодні, 16:41
Перестало битися серце воїна з Волині Віктора Химчика
Сьогодні, 16:24
Волинянку обікрали в примірочній магазину
Сьогодні, 16:00
Двоє волинян отримали відзнаки «Золотий хрест» від Залужного
Сьогодні, 15:19
Пункт пропуску «Устилуг - Зосин» знову заблокували
Сьогодні, 14:38