В Польщі знову висипали українське зерно з 8 вагонів

В Польщі знову висипали українське зерно з 8 вагонів
В ніч на 25 лютого в Польщі сталося наймасштабніше пошкодження українського зерна від початку протестів фермерів – загалом зловмисники пошкодили 160 тонн українського зерна.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

"Новий акт вандалізму – вночі з 24 на 25 лютого на станції Котомеж була розсипана українська агропродукція з 8 напіввагонів. Вантаж прямував транзитом до порту Гданськ, звідки направлявся до інших країн світу", - йдеться у дописі.

Це четвертий випадок вандалізму на польских залізничних станціях, і четвертий випадок безкарності і безвідповідальності, прокоментував Олександр Кубраков, міністр розвитку громад, теториторій та інфраструктури.

"Українська сторона сумлінно виконує свої зобов’язання і, згідно домовленностям з польським урядом, не експортує деякі види агропродукції на територію Польщі. Це підтверджено на офіційному рівні – ані зернові, ані кукурудза, ані рапс – не залишається там", – заявив Кубраков.

Польські ЗМІ повідомляють, що у вагонах везли кукурудзу. На місце події оперативно прибули представники місцевої влади та поліції. Наразі інформації про зловмисників та причини їхніх дій не надають.

Що передувало: Раніше українське збіжжя висипали з вантажівок та залізничних вагонів поблизу польсько-українського кордону.

Перший такий випадок із зерном стався з вантажівками, що мали везти збіжжя транзитом через Польщу, на КПП "Дорогуськ" на початку місяця. В уряді Польщі перепросили за цей випадок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, Польща, зерно
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
«Ми собі ще народимо без проблем»: на Волині жінка відмовилась від дітей, бо поспішала до чоловіка
На «Ягодині» акцію протесту розпочнуть українські перевізники
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині відкрили центр для дітей, які постраждали від насильства
Сьогодні, 18:25
В Польщі знову висипали українське зерно з 8 вагонів
Сьогодні, 17:53
У Луцьку судили наркодилера, який торгував на цвинтарі
Сьогодні, 17:22
Волиняни завоювали 19 медалей на чемпіонаті України з гірськолижного спорту серед осіб з інвалідністю
Сьогодні, 16:41
Перестало битися серце воїна з Волині Віктора Химчика
Сьогодні, 16:24
Схожі новини
Луцька мисткиня намалювала картину про висипане поляками українське зерно Луцька мисткиня намалювала картину про висипане поляками українське зерно
21 лютий, 21:57
Польські фермери-протестувальники висипали українське зерно з фур на дорогу: реакція соцмереж Польські фермери-протестувальники висипали українське зерно з фур на дорогу: реакція соцмереж
12 лютий, 10:45
Польща хоче передати контроль над експортом українського зерна двом країнам ЄС Польща хоче передати контроль над експортом українського зерна двом країнам ЄС
28 вересень, 2023, 07:32
Україна та Польща домовилися про розблокування транзиту зерна Україна та Польща домовилися про розблокування транзиту зерна
19 квітень, 2023, 04:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині відкрили центр для дітей, які постраждали від насильства
Сьогодні, 18:25
 0
В Польщі знову висипали українське зерно з 8 вагонів
Сьогодні, 17:53
 0
У Луцьку судили наркодилера, який торгував на цвинтарі
Сьогодні, 17:22
 0
Волиняни завоювали 19 медалей на чемпіонаті України з гірськолижного спорту серед осіб з інвалідністю
Сьогодні, 16:41
 0
Перестало битися серце воїна з Волині Віктора Химчика
Сьогодні, 16:24
 0
Медіа
відео
1/8