В Польщі знову висипали українське зерно з 8 вагонів





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"Новий акт вандалізму – вночі з 24 на 25 лютого на станції Котомеж була розсипана українська агропродукція з 8 напіввагонів. Вантаж прямував транзитом до порту Гданськ, звідки направлявся до інших країн світу", - йдеться у дописі.



Це четвертий випадок вандалізму на польских залізничних станціях, і четвертий випадок безкарності і безвідповідальності, прокоментував Олександр Кубраков, міністр розвитку громад, теториторій та інфраструктури.



"Українська сторона сумлінно виконує свої зобов’язання і, згідно домовленностям з польським урядом, не експортує деякі види агропродукції на територію Польщі. Це підтверджено на офіційному рівні – ані зернові, ані кукурудза, ані рапс – не залишається там", – заявив Кубраков.



Польські ЗМІ повідомляють, що у вагонах везли кукурудзу. На місце події оперативно прибули представники місцевої влади та поліції. Наразі інформації про зловмисників та причини їхніх дій не надають.



Що передувало: Раніше українське збіжжя висипали з вантажівок та залізничних вагонів поблизу польсько-українського кордону.



Перший такий випадок із зерном стався з вантажівками, що мали везти збіжжя транзитом через Польщу, на КПП "Дорогуськ" на початку місяця. В уряді Польщі перепросили за цей випадок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В ніч на 25 лютого в Польщі сталося наймасштабніше пошкодження українського зерна від початку протестів фермерів – загалом зловмисники пошкодили 160 тонн українського зерна.Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України."Новий акт вандалізму – вночі з 24 на 25 лютого на станції Котомеж була розсипана українська агропродукція з 8 напіввагонів. Вантаж прямував транзитом до порту Гданськ, звідки направлявся до інших країн світу", - йдеться у дописі.Це четвертий випадок вандалізму на польских залізничних станціях, і четвертий випадок безкарності і безвідповідальності, прокоментував Олександр Кубраков, міністр розвитку громад, теториторій та інфраструктури."Українська сторона сумлінно виконує свої зобов’язання і, згідно домовленностям з польським урядом, не експортує деякі види агропродукції на територію Польщі. Це підтверджено на офіційному рівні – ані зернові, ані кукурудза, ані рапс – не залишається там", – заявив Кубраков.Польські ЗМІ повідомляють, що у вагонах везли кукурудзу. На місце події оперативно прибули представники місцевої влади та поліції. Наразі інформації про зловмисників та причини їхніх дій не надають.Що передувало: Раніше українське збіжжя висипали з вантажівок та залізничних вагонів поблизу польсько-українського кордону.Перший такий випадок із зерном стався з вантажівками, що мали везти збіжжя транзитом через Польщу, на КПП "Дорогуськ" на початку місяця. В уряді Польщі перепросили за цей випадок.

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