На Волині відкрили центр для дітей, які постраждали від насильства

На Волині відкрили центр для дітей, які постраждали від насильства
В області відкрили центр для дітей, які постраждали від насильства або стали його свідками за моделлю «Барнахус». Це заклад для надання комплексної соціально-психологічної, правової, медичної та інших видів допомоги дітям.

Про це повідомили у Волиньскій ОВА.

«Діти – це найнезахищеніша верства населення. І ми розуміємо важливість і специфіку відкриття цього закладу і його роботи. Тому ми маємо подбати про наших найменших мешканців і допомогти у наданні свідчень про злочин з найменшою травматизацією для них», – зазначила заступниця голови ОДА Мирослава Якимчук під час пресконфренції з нагоди відкриття «Барнахусу» в області.

Слід зазначити, що на Волині кілька років поспіль відмічається різке зростання кількості кримінальних правопорушень вчинених щодо дітей. Так потерпілими у 2022 році стали 232 дитини, що на 36% більше ніж у 2021 році. У минулому році – 449 дітей, 80 з яких постраждали від тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень. Загалом, 18 дітей потерпіло від злочинів пов’язаних з домашнім насильством та 17 – від правопорушень проти статевої недоторканності, з яких 7 від зґвалтувань, 4 від сексуального насильства та шестеро дітей стали жертвами розбещень.

Тож завданням «Барнахусу» є створення дружніх до дитини умов у процесі здійснення правосуддя.

Як повідомила керівниця проєктів захисту дітей Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Ван Чі Пхам центр, який запрацював на Волині є 11-им у нашій державі. Його створено спільними зусиллями Міжвідомчої координаційної ради з питань правосуддя щодо неповнолітніх, ЮНІСЕФ, Української фундації громадського здоров’я та Волинської обласної державної адміністрації.

«Чому такий заклад відкритий на базі дитячого об’єднання, тому що тут є всі фахівці, які будуть надавати допомогу: психологічну, правову, медичну зокрема, реабілітаційну, як дитині, так і мамі. Тобто є можливість в даному закладі перебувати дитині, мамі, іншим членам родини, якщо є така потреба», – зазначила заступниця голови ОДА.

У закладі є кімнати для спілкування з психологом, медичного огляду, кримінального розслідування та судового провадження, реабілітаційні приміщення, укриття, а також спальні кімнати.

Розмова з дитиною проводитиметься у кабінеті психолога. Щоб позбавити її необхідності розповідати свою історію кілька разів різним людям, за співбесідою в іншій кімнаті спостерігатимуть суддя, який офіційно відповідає за процедуру, соціальний працівник з органів із захисту дітей, співробітники поліції, прокуратури, адвокат обвинуваченого і адвокат з прав дитини.


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Теги: Волинь, Волинська ОВА, центр
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