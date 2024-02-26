Погода у Луцьку на понеділок, 26 лютого





Про це повідомляє



Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 8° до 13° тепла.



Народний прогноз погоди: Якщо цього дня танув сніг, то весна обіцяла бути сприятливою, і навпаки, похмурий день передвіщав холодну і затяжну весну. Якщо ввечері місяць був червоним, то наступного дня очікували вітру, тепла й снігу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Похмура погода буде триматися у Луцьку не весь день - ввечері небо стане чистим та ясним. Без опадів.Про це повідомляє Sinoptik Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 8° до 13° тепла.Народний прогноз погоди: Якщо цього дня танув сніг, то весна обіцяла бути сприятливою, і навпаки, похмурий день передвіщав холодну і затяжну весну. Якщо ввечері місяць був червоним, то наступного дня очікували вітру, тепла й снігу.

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