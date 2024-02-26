Погода у Луцьку на понеділок, 26 лютого

Погода у Луцьку на понеділок, 26 лютого
Похмура погода буде триматися у Луцьку не весь день - ввечері небо стане чистим та ясним. Без опадів.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 8° до 13° тепла.

Народний прогноз погоди: Якщо цього дня танув сніг, то весна обіцяла бути сприятливою, і навпаки, похмурий день передвіщав холодну і затяжну весну. Якщо ввечері місяць був червоним, то наступного дня очікували вітру, тепла й снігу.

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Теги: погода, Луцьк
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