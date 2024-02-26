Погода у Луцьку на понеділок, 26 лютого
Сьогодні, 20:00
Похмура погода буде триматися у Луцьку не весь день - ввечері небо стане чистим та ясним. Без опадів.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 8° до 13° тепла.
Народний прогноз погоди: Якщо цього дня танув сніг, то весна обіцяла бути сприятливою, і навпаки, похмурий день передвіщав холодну і затяжну весну. Якщо ввечері місяць був червоним, то наступного дня очікували вітру, тепла й снігу.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 8° до 13° тепла.
Народний прогноз погоди: Якщо цього дня танув сніг, то весна обіцяла бути сприятливою, і навпаки, похмурий день передвіщав холодну і затяжну весну. Якщо ввечері місяць був червоним, то наступного дня очікували вітру, тепла й снігу.
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