У Луцьку судили чоловіка, який у соцмережі виправдовував вторгнення Росії

У Луцьку судили чоловіка, який у соцмережі виправдовував вторгнення Росії
За виправдання збройної агресії Російської Федерації судили волинянина, який живе у Білорусі. Чоловік поширював в російській соціальній мережі антиукраїнські дописи.

На лаві підсудних опинився уродженець села Любохини Ковельського району Василь Ц., – інформують Волинські новини, посилаючи на вирок Луцького міськрайонного суду.

Чоловік має освіту, одружений, має інвалідність першої групи.

З травня 2022 року по травень 2023 року за місцем свого проживання у білоруському Бресті Василь Ц. розміщував у соціальній мережі «Одноклассники» матеріали, які містять виправдовування, визнання правомірною агресію Російської Федерації, а також глорифікацію осіб, які здійснювали цю збройну агресію проти України.

Волинянин та прокурор уклали угоду про визнання винуватості. Суд призначив Василю Ц. покарання у виді трьох років позбавлення волі, яке замінив на півтора року іспитового терміну.

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Теги: суд, покарання, колаборант
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