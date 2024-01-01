У Луцьку судили чоловіка, який у соцмережі виправдовував вторгнення Росії





На лаві підсудних опинився уродженець села Любохини Ковельського району Василь Ц., – інформують



Чоловік має освіту, одружений, має інвалідність першої групи.



З травня 2022 року по травень 2023 року за місцем свого проживання у білоруському Бресті Василь Ц. розміщував у соціальній мережі «Одноклассники» матеріали, які містять виправдовування, визнання правомірною агресію Російської Федерації, а також глорифікацію осіб, які здійснювали цю збройну агресію проти України.



Волинянин та прокурор уклали угоду про визнання винуватості. Суд призначив Василю Ц. покарання у виді трьох років позбавлення волі, яке замінив на півтора року іспитового терміну.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За виправдання збройної агресії Російської Федерації судили волинянина, який живе у Білорусі. Чоловік поширював в російській соціальній мережі антиукраїнські дописи.На лаві підсудних опинився уродженець села Любохини Ковельського району, – інформують Волинські новини , посилаючи на вирок Луцького міськрайонного суду.Чоловік має освіту, одружений, має інвалідність першої групи.З травня 2022 року по травень 2023 року за місцем свого проживання у білоруському Бресті Василь Ц. розміщував у соціальній мережі «Одноклассники» матеріали, які містять виправдовування, визнання правомірною агресію Російської Федерації, а також глорифікацію осіб, які здійснювали цю збройну агресію проти України.Волинянин та прокурор уклали угоду про визнання винуватості. Суд призначив Василю Ц. покарання у виді трьох років позбавлення волі, яке замінив на півтора року іспитового терміну.

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