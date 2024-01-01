«Складно буде найближчі місяці»: Зеленський зробив заяву

«Складно буде найближчі місяці»: Зеленський зробив заяву
Президент Володимир Зеленський наголосив, що у війні з агресоркою Росією складно буде протягом найближчих місяців.

Про це глава держави заявив під час пресконференції 25 лютого, передає ТСН.

"Нам складно буде найближчі місяці. Є колихання в США. Складно буде у березні-квітні. Буде період хвиль. Російська Федерація буде готуватися до контрнаступальних дій. Ми будемо готуватись до їхнього бою", - наголосив Зеленський.

Разом з тим президент зауважує, що 10 Patriot - це те, що "кардинально змінило б ситуацію на полі бою". Крім того, вважає Зеленський, переламними стануть вибори в США - "будемо розуміти, що відбудеться".

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Теги: Зеленський, ситуація на фронті
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