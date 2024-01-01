«Складно буде найближчі місяці»: Зеленський зробив заяву

Володимир Зеленський наголосив, що у війні з агресоркою Росією складно буде протягом найближчих місяців.



Про це глава держави заявив під час пресконференції 25 лютого, передає



"Нам складно буде найближчі місяці. Є колихання в США. Складно буде у березні-квітні. Буде період хвиль. Російська Федерація буде готуватися до контрнаступальних дій. Ми будемо готуватись до їхнього бою", - наголосив Зеленський.



Разом з тим президент зауважує, що 10 Patriot - це те, що "кардинально змінило б ситуацію на полі бою". Крім того, вважає Зеленський, переламними стануть вибори в США - "будемо розуміти, що відбудеться".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентнаголосив, що у війні з агресоркою Росією складно буде протягом найближчих місяців.Про це глава держави заявив під час пресконференції 25 лютого, передає ТСН "Нам складно буде найближчі місяці. Є колихання в США. Складно буде у березні-квітні. Буде період хвиль. Російська Федерація буде готуватися до контрнаступальних дій. Ми будемо готуватись до їхнього бою", - наголосив Зеленський.Разом з тим президент зауважує, що 10 Patriot - це те, що "кардинально змінило б ситуацію на полі бою". Крім того, вважає Зеленський, переламними стануть вибори в США - "будемо розуміти, що відбудеться".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію