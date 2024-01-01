26 лютого на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначають день народження журналістка(на фото), ексдепутат Луцької міськради, голова Волинського відділення Союзу українок, колишній директор державного підприємства «Волинський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»Окрім того, день народження святкують директор Волинського обласного фонду підтримки підприємництва, волонтерВітаємо їх усіх з їхнім святом, зичимо добра, любові й довголіття.Іменинники цього дня – Сергій, Миколай, Петро, Іван, Ганна (Анна).Вітаємо усіх іменинників з святом. Бажаємо їм щастя, сімейного благополуччя та достатку.Сьогодні, 26 лютого, День кримського спротиву російській окупації. Віряни вшановують пам'ять Порфирія Газського.Також 26 лютого Всесвітній день неквапливості. Цікаве свято, яке пропагує уповільнення темпу життя та вміння правильно розподіляти свій час. Присвячений цей день насолоді миттєвостям життя без поспіху. Започаткували його 2007 року в Італії за ініціативи асоціації "Мистецтво жити повільно", основне гасло якої "Не поспішай і насолоджуйся моментом".А ще 26 лютого святкують Всесвітній день фісташок. Свято присвячене одному з найпоживніших та найпопулярніших у світі горішків — фісташкам. Їх ще часто називають "зеленим золотом". Вони мають багату історію, походять з Близького Сходу та Центральної Азії, де культивуються вже близько 2000 років.