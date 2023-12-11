На вогні залишилася сковорідка: у Володимирі рятувальники визволяли із зачиненої квартири дитину

У Володимирі рятувальники визволяли з квартири дитину.Про це інформує ГУ ДСНС у Волинській області.Подія сталася вчора, 25 лютого."О 14:31 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення від схвильованої жіночки про те, що в її квартирі на вулиці Ковельській у м. Володимирі зачинилися двері — всередині знаходиться дитина, а на кухні на відкритому вогні залишилась сковорідка", – йдеться в повідомленні.На місце виклику прибули рятувальники 7 ДПРЧ м. Володимира, які по висувній 3х колінній драбині через вікно потрапили у квартиру На 3 поверсі та відчинили двері квартири. На щастя, завдяки оперативним діям надзвичайників, біди не трапилося.