На вогні залишилася сковорідка: у Володимирі рятувальники визволяли із зачиненої квартири дитину

На вогні залишилася сковорідка: у Володимирі рятувальники визволяли із зачиненої квартири дитину
У Володимирі рятувальники визволяли з квартири дитину.

Про це інформує ГУ ДСНС у Волинській області.

Подія сталася вчора, 25 лютого.

"О 14:31 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення від схвильованої жіночки про те, що в її квартирі на вулиці Ковельській у м. Володимирі зачинилися двері — всередині знаходиться дитина, а на кухні на відкритому вогні залишилась сковорідка", – йдеться в повідомленні.

На місце виклику прибули рятувальники 7 ДПРЧ м. Володимира, які по висувній 3х колінній драбині через вікно потрапили у квартиру На 3 поверсі та відчинили двері квартири. На щастя, завдяки оперативним діям надзвичайників, біди не трапилося.

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Теги: Володимир, рятувальники, дитина
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