На вогні залишилася сковорідка: у Володимирі рятувальники визволяли із зачиненої квартири дитину
Сьогодні, 01:30
У Володимирі рятувальники визволяли з квартири дитину.
Про це інформує ГУ ДСНС у Волинській області.
Подія сталася вчора, 25 лютого.
"О 14:31 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення від схвильованої жіночки про те, що в її квартирі на вулиці Ковельській у м. Володимирі зачинилися двері — всередині знаходиться дитина, а на кухні на відкритому вогні залишилась сковорідка", – йдеться в повідомленні.
На місце виклику прибули рятувальники 7 ДПРЧ м. Володимира, які по висувній 3х колінній драбині через вікно потрапили у квартиру На 3 поверсі та відчинили двері квартири. На щастя, завдяки оперативним діям надзвичайників, біди не трапилося.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це інформує ГУ ДСНС у Волинській області.
Подія сталася вчора, 25 лютого.
"О 14:31 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення від схвильованої жіночки про те, що в її квартирі на вулиці Ковельській у м. Володимирі зачинилися двері — всередині знаходиться дитина, а на кухні на відкритому вогні залишилась сковорідка", – йдеться в повідомленні.
На місце виклику прибули рятувальники 7 ДПРЧ м. Володимира, які по висувній 3х колінній драбині через вікно потрапили у квартиру На 3 поверсі та відчинили двері квартири. На щастя, завдяки оперативним діям надзвичайників, біди не трапилося.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На вогні залишилася сковорідка: у Володимирі рятувальники визволяли із зачиненої квартири дитину
Сьогодні, 01:30
26 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
«Складно буде найближчі місяці»: Зеленський зробив заяву
25 лютий, 22:32