Громада на Волині запланувала ремонт дворів та доріг





Торги тривають на сайті prozorro.gov.ua, передають



Очікувана вартість поточного ремонту заїздів і прибудинкових територій у Ковелі становить 5,256 мільйона гривень, а поточного ремонту дорожнього покриття ґрунтових доріг у населених пунктах Ковельської громади 3,385 мільйона гривень.



Як вказано в супровідній документації, ремонт заїздів і прибудинкових територій у місті включатиме улаштування тротуарів із бруківки, перекладання горловин цегляних колодязів, ямковий ремонт асфальтобетонного покриття, улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші тощо.



Своєю чергою в рамках поточного ремонту дорожнього покриття ґрунтових доріг у населених пунктах Ковельської громади запланували роботи, як-от профілювання ґрунтових та покращених ґрунтових доріг автогрейдером, ущільнення матеріалу дорожнім котком, профілювання щебеневих доріг автогрейдером, улаштування дорожніх корит, підстильних та вирівнювальних шарів основи.



Термін виконання робіт – до 31 грудня 2024 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Ковельської міської ради оголосило тендери на поточний ремонт заїздів і прибудинкових територій у Ковелі, а також на поточний ремонт дорожнього покриття ґрунтових доріг у населених пунктах громади.Торги тривають на сайті prozorro.gov.ua, передають Волинські новини. Очікувана вартість поточного ремонту заїздів і прибудинкових територій у Ковелі становить 5,256 мільйона гривень, а поточного ремонту дорожнього покриття ґрунтових доріг у населених пунктах Ковельської громади 3,385 мільйона гривень.Як вказано в супровідній документації, ремонт заїздів і прибудинкових територій у місті включатиме улаштування тротуарів із бруківки, перекладання горловин цегляних колодязів, ямковий ремонт асфальтобетонного покриття, улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші тощо.Своєю чергою в рамках поточного ремонту дорожнього покриття ґрунтових доріг у населених пунктах Ковельської громади запланували роботи, як-от профілювання ґрунтових та покращених ґрунтових доріг автогрейдером, ущільнення матеріалу дорожнім котком, профілювання щебеневих доріг автогрейдером, улаштування дорожніх корит, підстильних та вирівнювальних шарів основи.Термін виконання робіт – до 31 грудня 2024 року.

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