Громада на Волині запланувала ремонт дворів та доріг
Сьогодні, 05:14
Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Ковельської міської ради оголосило тендери на поточний ремонт заїздів і прибудинкових територій у Ковелі, а також на поточний ремонт дорожнього покриття ґрунтових доріг у населених пунктах громади.
Торги тривають на сайті prozorro.gov.ua, передають Волинські новини.
Очікувана вартість поточного ремонту заїздів і прибудинкових територій у Ковелі становить 5,256 мільйона гривень, а поточного ремонту дорожнього покриття ґрунтових доріг у населених пунктах Ковельської громади 3,385 мільйона гривень.
Як вказано в супровідній документації, ремонт заїздів і прибудинкових територій у місті включатиме улаштування тротуарів із бруківки, перекладання горловин цегляних колодязів, ямковий ремонт асфальтобетонного покриття, улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші тощо.
Своєю чергою в рамках поточного ремонту дорожнього покриття ґрунтових доріг у населених пунктах Ковельської громади запланували роботи, як-от профілювання ґрунтових та покращених ґрунтових доріг автогрейдером, ущільнення матеріалу дорожнім котком, профілювання щебеневих доріг автогрейдером, улаштування дорожніх корит, підстильних та вирівнювальних шарів основи.
Термін виконання робіт – до 31 грудня 2024 року.
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Торги тривають на сайті prozorro.gov.ua, передають Волинські новини.
Очікувана вартість поточного ремонту заїздів і прибудинкових територій у Ковелі становить 5,256 мільйона гривень, а поточного ремонту дорожнього покриття ґрунтових доріг у населених пунктах Ковельської громади 3,385 мільйона гривень.
Як вказано в супровідній документації, ремонт заїздів і прибудинкових територій у місті включатиме улаштування тротуарів із бруківки, перекладання горловин цегляних колодязів, ямковий ремонт асфальтобетонного покриття, улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші тощо.
Своєю чергою в рамках поточного ремонту дорожнього покриття ґрунтових доріг у населених пунктах Ковельської громади запланували роботи, як-от профілювання ґрунтових та покращених ґрунтових доріг автогрейдером, ущільнення матеріалу дорожнім котком, профілювання щебеневих доріг автогрейдером, улаштування дорожніх корит, підстильних та вирівнювальних шарів основи.
Термін виконання робіт – до 31 грудня 2024 року.
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