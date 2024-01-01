Якою буде погода навесні 2024: прогноз

Якою буде погода навесні 2024: прогноз
Календарна весна розпочнеться дуже схожою погодою, яка в нас зараз на території України. У частині областей навіть пригріє до +15 градусів.

Якої погоди чекати в останні дні лютого, чи будуть опади, чи можливий сніг цієї весни, пише 24 Канал.

Снігопади будуть, чи вже ні

В Укргідрометцентрі прогнозували, що 26 – 27 лютого будуть без опадів. Тільки в неділю на Заході, у Житомирській, Вінницькій, вдень і в Київській, Чернігівській, вночі понеділка в більшості північних та Вінницькій областях місцями невеликий дощ.

Вітер південно-східний, 7 – 12 метрів на секунду. Однак, 25 лютого на Лівобережжі окремі пориви 15 – 20 метрів на секунду.

Цікаво, що значних морозів на ці три доби синоптики не прогнозували. Зокрема, зазначали, що вночі на Сході 0 – 5 морозу, на решті території 0 – 8 градусів тепла, вдень 4 – 11. До речі, на Закарпатті, Прикарпатті, півдні Одещини, а в понеділок і вівторок і на Заході до +15 тепла. На Волині у цей день прогнозують до +13 градусів.

За орієнтовними прогнозами на картах, 28 та 29 лютого опади в Україні взагалі не очікується. Спостерігатиметься невелика хмарність. До слова, вдень повітря може прогрітися подекуди навіть до +15 градусів. На Волині 28 та 29 лютого вдень буде 11-13 градусів тепла.

Чи йтиме навесні сніг

Очікується, що середня за сезон температура в Україні буде трохи вищою, ніж кліматична норма. Зокрема, орієнтовно на 1 – 2 градуси. Про це раніше розповідала завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту. Віра Балабух зауважила, що арктичні вторгнення все ж таки ще можливі, а при мінусові температурі ймовірний сніг.

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Теги: погода, прогноз
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