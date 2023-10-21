Скористались програмою «єОселя» і купили омріяне житло: досвід лучанки





Такі дані станом на 22 лютого наводить «Укрфінжитло» на основі опитування банків щодо оформлення угод за цією держпрограмою, – пише



Одна з тих, хто скористався державною програмою «єОселя» — Тетяна Копчак із Луцька. З її слів, разом із чоловіком взяли пільговий кредит під 3 % з розтермінуванням на 15 років для купівлі однокімнатної квартири в новобудові поблизу Луцька.



«Донедавна в нашій квартирі проживало три покоління людей: це моя мама, мої діти, моя онука. Ми з чоловіком – вчителі. Коли з’явилася ця програма, ми вирішили, що треба спробувати. 43 квадрати, загальна вартість цього житла була 1,087 млн грн. Ми заплатили 20 відсотків від цієї суми – близько 200 тисяч і ще 800 тисяч кредиту», — каже лучанка.



Відколи запрацювала державна програма «єОселя» в жовтні 2022 року, спеціалісти Волинської філії державного банку видали 175 іпотечних кредитів на 235 мільйонів гривень, розповів директор фінустанови Андрій Паскевич. З його слів, найчастіше беруть позику від 1 до 1,5 мільйона гривень.



«В основному це військовослужбовці, працівники освіти та лікарі, тому що там пільгова відсоткова ставка 3 %, а на загальних умовах — 7 %. Раніше ми кредитували тільки квартири в багатоквартирних будинках. На сьогодні можемо кредитувати будинки й таунхауси», — сказав керівник філії.



Керівниця відділу організації роздрібного кредитування Юлія Дережай розповіла, щоб отримати іпотечний кредит у рамках «єОселі», потрібно мати достатній рівень доходів, аби підтвердити платоспроможність.



Фахівчиня банку зазначила, що початковий авансовий внесок для отримання пільгового кредиту має становити не менш як 20% від вартості житла. Також, з її слів, є обмеження щодо площі житла.



«Максимально можливі площі, на які претендує позичальник із розрахунку 52,5 кв м на позичальника та 21 кв м на кожного наступного члена сім’ї. Попит має нерухомість на вторинному ринку», — додала керівниця відділу організації роздрібного кредитування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Державною програмою «єОселя» для придбання житла на Волині скористалися 365 людей, котрим банки-партнери видали іпотеки під 3% або 7% річних на загальну суму 485 мільйонів гривень.Такі дані станом на 22 лютого наводить «Укрфінжитло» на основі опитування банків щодо оформлення угод за цією держпрограмою, – пише Суспільне Одна з тих, хто скористався державною програмою «єОселя» —із Луцька. З її слів, разом із чоловіком взяли пільговий кредит під 3 % з розтермінуванням на 15 років для купівлі однокімнатної квартири в новобудові поблизу Луцька.«Донедавна в нашій квартирі проживало три покоління людей: це моя мама, мої діти, моя онука. Ми з чоловіком – вчителі. Коли з’явилася ця програма, ми вирішили, що треба спробувати. 43 квадрати, загальна вартість цього житла була 1,087 млн грн. Ми заплатили 20 відсотків від цієї суми – близько 200 тисяч і ще 800 тисяч кредиту», — каже лучанка.Відколи запрацювала державна програма «єОселя» в жовтні 2022 року, спеціалісти Волинської філії державного банку видали 175 іпотечних кредитів на 235 мільйонів гривень, розповів директор фінустанови Андрій Паскевич. З його слів, найчастіше беруть позику від 1 до 1,5 мільйона гривень.«В основному це військовослужбовці, працівники освіти та лікарі, тому що там пільгова відсоткова ставка 3 %, а на загальних умовах — 7 %. Раніше ми кредитували тільки квартири в багатоквартирних будинках. На сьогодні можемо кредитувати будинки й таунхауси», — сказав керівник філії.Керівниця відділу організації роздрібного кредитуваннярозповіла, щоб отримати іпотечний кредит у рамках «єОселі», потрібно мати достатній рівень доходів, аби підтвердити платоспроможність.Фахівчиня банку зазначила, що початковий авансовий внесок для отримання пільгового кредиту має становити не менш як 20% від вартості житла. Також, з її слів, є обмеження щодо площі житла.«Максимально можливі площі, на які претендує позичальник із розрахунку 52,5 кв м на позичальника та 21 кв м на кожного наступного члена сім’ї. Попит має нерухомість на вторинному ринку», — додала керівниця відділу організації роздрібного кредитування.

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