Україна розслідує 19 кримінальних проваджень за фактами вбивства 45 військовополонених росіянами





Про це



За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).



24 лютого 2024 року в одному з telegram-каналів опубліковано відеозапис, де зафіксовано, як російські армійці під час штурму наших позицій між селами Іванівське та Хромове Донецької області розстрілюють 7 полонених українських військовослужбовців.



На записі з камери дрона видно, що представники зс рф спочатку наказують нашим захисникам вийти з окопу. Після, зібравши всіх оборонців в одному місці та відійшовши на декілька метрів, ворог випускає по них автоматні черги. Військові держави-агресора умисно добили поранених та беззбройних українських воїнів, ігноруючи норми міжнародного гуманітарного права.



Загалом в Україні наразі розслідується 19 кримінальних проваджень за фактами вбивства 45 українських військовополонених.



Розслідування цих злочинів перебувають на контролі Офісу Генерального прокурора. В усіх цих жахливих випадках ворог умисно ігнорує положення Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими, що свідчить про підтримку таких дій найвищим командуванням російських збройних сил.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Окупанти розстріляли беззбройних українських військовополонених в Бахмутському районі – розпочато розслідування.Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).24 лютого 2024 року в одному з telegram-каналів опубліковано відеозапис, де зафіксовано, як російські армійці під час штурму наших позицій між селами Іванівське та Хромове Донецької області розстрілюють 7 полонених українських військовослужбовців.На записі з камери дрона видно, що представники зс рф спочатку наказують нашим захисникам вийти з окопу. Після, зібравши всіх оборонців в одному місці та відійшовши на декілька метрів, ворог випускає по них автоматні черги. Військові держави-агресора умисно добили поранених та беззбройних українських воїнів, ігноруючи норми міжнародного гуманітарного права.Загалом в Україні наразі розслідується 19 кримінальних проваджень за фактами вбивства 45 українських військовополонених.Розслідування цих злочинів перебувають на контролі Офісу Генерального прокурора. В усіх цих жахливих випадках ворог умисно ігнорує положення Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими, що свідчить про підтримку таких дій найвищим командуванням російських збройних сил.

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