Україна розслідує 19 кримінальних проваджень за фактами вбивства 45 військовополонених росіянами

Україна розслідує 19 кримінальних проваджень за фактами вбивства 45 військовополонених росіянами
Окупанти розстріляли беззбройних українських військовополонених в Бахмутському районі – розпочато розслідування.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

24 лютого 2024 року в одному з telegram-каналів опубліковано відеозапис, де зафіксовано, як російські армійці під час штурму наших позицій між селами Іванівське та Хромове Донецької області розстрілюють 7 полонених українських військовослужбовців.

На записі з камери дрона видно, що представники зс рф спочатку наказують нашим захисникам вийти з окопу. Після, зібравши всіх оборонців в одному місці та відійшовши на декілька метрів, ворог випускає по них автоматні черги. Військові держави-агресора умисно добили поранених та беззбройних українських воїнів, ігноруючи норми міжнародного гуманітарного права.

Загалом в Україні наразі розслідується 19 кримінальних проваджень за фактами вбивства 45 українських військовополонених.

Розслідування цих злочинів перебувають на контролі Офісу Генерального прокурора. В усіх цих жахливих випадках ворог умисно ігнорує положення Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими, що свідчить про підтримку таких дій найвищим командуванням російських збройних сил.

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Теги: Росія, Україна, війна
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