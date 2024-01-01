Україна розслідує 19 кримінальних проваджень за фактами вбивства 45 військовополонених росіянами
Сьогодні, 09:22
Окупанти розстріляли беззбройних українських військовополонених в Бахмутському районі – розпочато розслідування.
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
24 лютого 2024 року в одному з telegram-каналів опубліковано відеозапис, де зафіксовано, як російські армійці під час штурму наших позицій між селами Іванівське та Хромове Донецької області розстрілюють 7 полонених українських військовослужбовців.
На записі з камери дрона видно, що представники зс рф спочатку наказують нашим захисникам вийти з окопу. Після, зібравши всіх оборонців в одному місці та відійшовши на декілька метрів, ворог випускає по них автоматні черги. Військові держави-агресора умисно добили поранених та беззбройних українських воїнів, ігноруючи норми міжнародного гуманітарного права.
Загалом в Україні наразі розслідується 19 кримінальних проваджень за фактами вбивства 45 українських військовополонених.
Розслідування цих злочинів перебувають на контролі Офісу Генерального прокурора. В усіх цих жахливих випадках ворог умисно ігнорує положення Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими, що свідчить про підтримку таких дій найвищим командуванням російських збройних сил.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
24 лютого 2024 року в одному з telegram-каналів опубліковано відеозапис, де зафіксовано, як російські армійці під час штурму наших позицій між селами Іванівське та Хромове Донецької області розстрілюють 7 полонених українських військовослужбовців.
На записі з камери дрона видно, що представники зс рф спочатку наказують нашим захисникам вийти з окопу. Після, зібравши всіх оборонців в одному місці та відійшовши на декілька метрів, ворог випускає по них автоматні черги. Військові держави-агресора умисно добили поранених та беззбройних українських воїнів, ігноруючи норми міжнародного гуманітарного права.
Загалом в Україні наразі розслідується 19 кримінальних проваджень за фактами вбивства 45 українських військовополонених.
Розслідування цих злочинів перебувають на контролі Офісу Генерального прокурора. В усіх цих жахливих випадках ворог умисно ігнорує положення Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими, що свідчить про підтримку таких дій найвищим командуванням російських збройних сил.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 26 лютого
Сьогодні, 09:45
Україна розслідує 19 кримінальних проваджень за фактами вбивства 45 військовополонених росіянами
Сьогодні, 09:22
Вночі захисники збили 9 ворожих «шахедів» і 3 ракети
Сьогодні, 09:15