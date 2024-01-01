Вночі захисники збили 9 ворожих «шахедів» і 3 ракети





Про це повідомили у Повітряних силах.



"В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено три керовані авіаційні ракети Х-59 та 9 «шахедів» у межах Харківської та Дніпропетровської областей", - йдеться в повідомленні.



До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 26 лютого 2024 року окупанти атакували балістичною ракетою «Іскандер-М» (Крим), двома ЗКР С-300 (Бєлгородська обл.), трьома керованими авіаційними ракетами Х-59, протирадіолокаційною – Х-31П (ТОТ Запорізької обл.) та 14-ма ударними безпілотниками типу «Shahed» (Курська обл.).Про це повідомили у Повітряних силах."В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено три керовані авіаційні ракети Х-59 та 9 «шахедів» у межах Харківської та Дніпропетровської областей", - йдеться в повідомленні.До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

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