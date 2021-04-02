Лучанина оштрафували на 51 гривню за те, що він обматюкав поліцейських





Про це йдеться у постанові Луцького міськрайонного суду.



Сталося це 24 січня 2024 року о 23:18 у Луцьку на проспекті Соборності, 14, біля закладу «БірКартель», передає



«Чоловік виражався нецензурною лайкою в сторону працівників поліції та показував непристойний жест, а саме середній палець руки, чим порушив громадський порядок та спокій громадян», – йдеться в повідомленні.



Своїми діями вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ст. 173 КУпАП.



У судове засідання він не з`явився. На суді чоловіка визнали винним та оштрафували на 51 гривню.Також в дохід держави стягнули судовий збір в розмірі 605 гривень 60 копійок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку оштрафували чоловіка за те, що він облаяв поліцейських.Про це йдеться у постанові Луцького міськрайонного суду.Сталося це 24 січня 2024 року о 23:18 у Луцьку на проспекті Соборності, 14, біля закладу «БірКартель», передає Конкурент «Чоловік виражався нецензурною лайкою в сторону працівників поліції та показував непристойний жест, а саме середній палець руки, чим порушив громадський порядок та спокій громадян», – йдеться в повідомленні.Своїми діями вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ст. 173 КУпАП.У судове засідання він не з`явився. На суді чоловіка визнали винним та оштрафували на 51 гривню.Також в дохід держави стягнули судовий збір в розмірі 605 гривень 60 копійок.

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