Лучанина оштрафували на 51 гривню за те, що він обматюкав поліцейських
Сьогодні, 03:11
У Луцьку оштрафували чоловіка за те, що він облаяв поліцейських.
Про це йдеться у постанові Луцького міськрайонного суду.
Сталося це 24 січня 2024 року о 23:18 у Луцьку на проспекті Соборності, 14, біля закладу «БірКартель», передає Конкурент.
«Чоловік виражався нецензурною лайкою в сторону працівників поліції та показував непристойний жест, а саме середній палець руки, чим порушив громадський порядок та спокій громадян», – йдеться в повідомленні.
Своїми діями вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ст. 173 КУпАП.
У судове засідання він не з`явився. На суді чоловіка визнали винним та оштрафували на 51 гривню.Також в дохід держави стягнули судовий збір в розмірі 605 гривень 60 копійок.
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Про це йдеться у постанові Луцького міськрайонного суду.
Сталося це 24 січня 2024 року о 23:18 у Луцьку на проспекті Соборності, 14, біля закладу «БірКартель», передає Конкурент.
«Чоловік виражався нецензурною лайкою в сторону працівників поліції та показував непристойний жест, а саме середній палець руки, чим порушив громадський порядок та спокій громадян», – йдеться в повідомленні.
Своїми діями вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ст. 173 КУпАП.
У судове засідання він не з`явився. На суді чоловіка визнали винним та оштрафували на 51 гривню.Також в дохід держави стягнули судовий збір в розмірі 605 гривень 60 копійок.
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