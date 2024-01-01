Зеленський відповів на закиди щодо своєї нелегітимності як президента





Про це сказав Володимир Зеленський під час пресконференції 25 лютого.



"Щодо легітимності, це не думка західних партнерів або когось всередині України, це наратив і програма РФ. Для всіх зрозумло, що це програма росіян. Всі проти цього. Буде тут Емманюель Макрон найближчим часом з "Великої сімки", він відповість. Мало того, що звучить не дуже весело, то мені дехто з них навіть говорить прізвища тих, хто у нас всередині, хто піднімає цей наратив. Погана ідея. Я до цього ставлюся, як до зрадницької позиції щодо України", - сказав він, передає



Зеленський наголосив, що ця тема є конкретною програмою.



"Є документ, який це підтверджує. Програма РФ. Я знаю, що в деяких журналістів США також це є", - додав він.



Нагадаємо, що у травні 2024 року спливає п’ятирічний термін повноважень президента України, однак, згідно із законом, проведення президентських виборів до закінчення воєнного стану неможливе.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Тема нелегітимності Володимира Зеленського в якості президента України, що піднімали деякі політики на Заході та в Україні після травня 2024 року є програмою Російської Федерації.Про це сказав Володимир Зеленський під час пресконференції 25 лютого."Щодо легітимності, це не думка західних партнерів або когось всередині України, це наратив і програма РФ. Для всіх зрозумло, що це програма росіян. Всі проти цього. Буде тут Емманюель Макрон найближчим часом з "Великої сімки", він відповість. Мало того, що звучить не дуже весело, то мені дехто з них навіть говорить прізвища тих, хто у нас всередині, хто піднімає цей наратив. Погана ідея. Я до цього ставлюся, як до зрадницької позиції щодо України", - сказав він, передає ТСН Зеленський наголосив, що ця тема є конкретною програмою."Є документ, який це підтверджує. Програма РФ. Я знаю, що в деяких журналістів США також це є", - додав він.Нагадаємо, що у травні 2024 року спливає п’ятирічний термін повноважень президента України, однак, згідно із законом, проведення президентських виборів до закінчення воєнного стану неможливе.

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