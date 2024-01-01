Зеленський назвав кількість українських воїнів, які загинули у війні з Росією

Президент Українизаявив, що під час повномасштабного вторгнення Росії загинули 31 тисяча українських військових.Про це він повідомив на пресконференції «Україна. Рік 2024».«Тридцять одна тисяча українців військових загинули у цій війні. Не 300 тисяч, не 150 тисяч, що там бреше Путін зі своїм брехливим колом. Але кожна ця втрата це великі втрати для нас».Російських військових загинуло приблизно 180 тисяч. Разом з пораненими – ця цифра сягає 500 тисяч.«Не скажу, скільки у нас поранених. Не хочу, щоб РФ дізналася, скільки військових у нас уже не на полі бою. Є безвісти зниклі. Не буду гратися з цими цифрами. Бо останній обмін показав, що двоє хлопців були у списку безвісти зниклих, а повернулися з полону живими. І десятки тисяч загиблих цивільних на окупованих територіях. Ми не знаємо точно, скільки саме вони вбили наших цивільних», – підсумував Зеленський.