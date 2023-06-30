У Луцьку судили наркодилера, який торгував на цвинтарі

В обласному центрі Волині судили чоловіка, який продавав психотропні речовини. Він уклав угоду про визнання винуватості та отримав умовне покарання.Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду.У червні та серпні минулого року правоохоронці провели дві оперативні закупки. Тарас Г. продав легендованій особі порошок, який містить у своєму складі психотропну речовину PVP за 200 та 500 гривень. Одна з оперативних закупок відбулася на кладовищі на вулиці Рівненській.Під час судового провадження прокурор та Тарас Г. уклали угоду про визнання винуватості. Зокрема було враховано, що чоловік одружений, має дитину та неофіційно працевлаштований.Суд вирішив затвердити угоду. В результаті реальне покарання на п’ять років для бариги замінили на три роки іспитового терміну.