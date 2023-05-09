Перестало битися серце воїна з Волині Віктора Химчика

Перестало битися серце воїна з Волині Віктора Химчика
Відійшов у засвіти ще один воїн-краянин. Чорна звістка сколихнула Камінь-Каширщину.

Про це повідомили у Камінь-Каширській районній військовій адміністрації.

Стало відомо, що в одному з медичних закладів згасла життєва свічка військовослужбовця Віктора Химчика з міста Каменя-Каширського. Мала батьківщина – у скорботі. Начальниця районної військової адміністрації Ольга Ващук підписала розпорядження про оголошення днів жалоби – 25, 26, 27 лютого.

Колектив інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким воїна.

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Теги: війна, смерть, воїн, Віктор Химчик
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