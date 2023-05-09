Перестало битися серце воїна з Волині Віктора Химчика





Про це повідомили у Камінь-Каширській районній військовій адміністрації.



Стало відомо, що в одному з медичних закладів згасла життєва свічка військовослужбовця Віктора Химчика з міста Каменя-Каширського. Мала батьківщина – у скорботі. Начальниця районної військової адміністрації Ольга Ващук підписала розпорядження про оголошення днів жалоби – 25, 26, 27 лютого.



Колектив інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким воїна.

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