Військовослужбовець з Волині отримав поранення і потребує допомоги
Сьогодні, 13:47
Військовослужбовець з Волині Іван Цап отримав важкі поранення на фронті. Просять про фінансову допомогу на лікування нашого воїна.
Про це повідомляють волонтери та рідні воїна, - пише ВСН.
«Цап Іван нас захищає від агресора! На жаль, отримав тяжке поранення, була велика втрата крові та дуже пошкоджена нижня кінцівка. Переніс вже 5 операцій. І невідомо, що чекає далі... Подякуймо нашому Герою. Допоможімо стати на ноги і пройти повну реабілітацію», - пишуть рідні.
Карта Приват: 5168 7520 8527 2147
Карта Монобанку: 5375 4112 1362 3163
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Про це повідомляють волонтери та рідні воїна, - пише ВСН.
«Цап Іван нас захищає від агресора! На жаль, отримав тяжке поранення, була велика втрата крові та дуже пошкоджена нижня кінцівка. Переніс вже 5 операцій. І невідомо, що чекає далі... Подякуймо нашому Герою. Допоможімо стати на ноги і пройти повну реабілітацію», - пишуть рідні.
Карта Приват: 5168 7520 8527 2147
Карта Монобанку: 5375 4112 1362 3163
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