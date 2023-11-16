Військовослужбовець з Волині отримав поранення і потребує допомоги

Військовослужбовець з Волині отримав поранення і потребує допомоги
Військовослужбовець з Волині Іван Цап отримав важкі поранення на фронті. Просять про фінансову допомогу на лікування нашого воїна.

Про це повідомляють волонтери та рідні воїна, - пише ВСН.

«Цап Іван нас захищає від агресора! На жаль, отримав тяжке поранення, була велика втрата крові та дуже пошкоджена нижня кінцівка. Переніс вже 5 операцій. І невідомо, що чекає далі... Подякуймо нашому Герою. Допоможімо стати на ноги і пройти повну реабілітацію», - пишуть рідні.

Карта Приват: 5168 7520 8527 2147

Карта Монобанку: 5375 4112 1362 3163

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: воїн, поранення, допомога, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
«Ми собі ще народимо без проблем»: на Волині жінка відмовилась від дітей, бо поспішала до чоловіка
На «Ягодині» акцію протесту розпочнуть українські перевізники
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Військовослужбовець з Волині отримав поранення і потребує допомоги
Сьогодні, 13:47
У Великій Британії навчання на F-16 почала нова група українських пілотів
Сьогодні, 13:06
В очисній споруді у Луцьку знайшли тіло чоловіка. ФОТО
Сьогодні, 12:23
Волинянин приготував курку і вийшов до наступного етапу шоу «МастерШеф»
Сьогодні, 11:44
Судили водійку з Волині, яка п'яною під час комендантської години каталася містом
Сьогодні, 11:03
Схожі новини
Пережив дві зупинки серця, ампутацію двох рук та правої ноги: історія незламного воїна з Волині Олександра Вихрука Пережив дві зупинки серця, ампутацію двох рук та правої ноги: історія незламного воїна з Волині Олександра Вихрука
16 листопад, 2023, 14:17
Воїну з Волині потрібна допомога на лікування Воїну з Волині потрібна допомога на лікування
10 серпень, 2022, 17:00
Важкопораненому волинянину потрібна допомога Важкопораненому волинянину потрібна допомога
23 серпень, 2018, 09:33
Луцька громада передала військовим на Херсонщину мікроавтобус. ФОТО, ВІДЕО Луцька громада передала військовим на Херсонщину мікроавтобус. ФОТО, ВІДЕО
20 лютий, 05:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Військовослужбовець з Волині отримав поранення і потребує допомоги
Сьогодні, 13:47
 0
У Великій Британії навчання на F-16 почала нова група українських пілотів
Сьогодні, 13:06
 0
В очисній споруді у Луцьку знайшли тіло чоловіка. ФОТО
Сьогодні, 12:23
 0
Волинянин приготував курку і вийшов до наступного етапу шоу «МастерШеф»
Сьогодні, 11:44
 0
Судили водійку з Волині, яка п'яною під час комендантської години каталася містом
Сьогодні, 11:03
 0
Медіа
відео
1/8