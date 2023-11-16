Військовослужбовець з Волині отримав поранення і потребує допомоги

Іван Цап отримав важкі поранення на фронті. Просять про фінансову допомогу на лікування нашого воїна.



Про це повідомляють волонтери та рідні воїна, - пише



«Цап Іван нас захищає від агресора! На жаль, отримав тяжке поранення, була велика втрата крові та дуже пошкоджена нижня кінцівка. Переніс вже 5 операцій. І невідомо, що чекає далі... Подякуймо нашому Герою. Допоможімо стати на ноги і пройти повну реабілітацію», - пишуть рідні.



Карта Приват: 5168 7520 8527 2147



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