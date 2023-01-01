Воїн з Волині одержав відзнаку Головнокомандувача ЗСУ «Сталевий хрест»

Воїн з Волині одержав відзнаку Головнокомандувача ЗСУ «Сталевий хрест»
Житель Вербаєва Луцького району Олег Зварич одержав відзнаку Головнокомандувача ЗСУ «Сталевий хрест».

Про це повідомили у Боратинській громаді.

"Звитяга та героїзм наших земляків на полі бою увійдуть в історію нашої громади, як найцінніший приклад щирої любові до своєї країни та свого народу. Почесний нагрудний знак Головнокомандувача Збройних сил України «Сталевий хрест» одержав військовослужбовець нашої громади, житель села Вербаїв, Зварич Олег Михайлович", - йдеться в повідомленні.

У громаді розповіли, що Олег Зварич став на захист нашої держави ще у 2014 році. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, Олег в перший же день вирушив на службу Батьківщині. З тих пір він пройшов найгарячіші напрямки, даючи відсіч російським окупантам. І зараз Олег продовжує вірно служити Україні, захищаючи її землі у одній з гарячих точок.
Воїн з Волині одержав відзнаку Головнокомандувача ЗСУ «Сталевий хрест»

"Доземний уклін нашому Захиснику та усім, хто тримає для нас небо! Дякуємо за гідну службу Батьківщині та українському народу! Безмежно пишаємось вами та бажаємо блискучої Перемоги над ворогом!" - наголошують у громаді.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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