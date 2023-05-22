Волинянин приготував курку і вийшов до наступного етапу шоу «МастерШеф»

Волинянин приготував курку і вийшов до наступного етапу шоу «МастерШеф»
Житель села Велика Глуша Камінь-Каширського району на Волині Віталій Наливайко продовжує боротьбу у проєкті «МастерШеф».

У суботу, 24 лютого, відбувся третій випуск нового, 13 сезону програми «МастерШеф», - пише ВСН.

У цьому випуску шоу майстер-клас провела переможниця минулого сезону Валерія Матрохіна. Валерія приготувала незвичайну лазанью з локальних українських продуктів, яка вражає уяву своїми смаками - бичачих хвостів, чайного гриба, селер. Віталій змагався за місце в одній із команд, яка змогла повторити цю страву.

У другому випробуванні Віталій готував страву з базового набору продуктів.

Віталій приготував кисло-солодке гостре м'ясо курки, пюре із запеченого гарбуза та сир із хрумкою цибулею.

Судді зазначили, що страва волинянина «була десь посередині». Учасникам шоу сказали, що були гарні ідеї, але були і помилки і порадили зосередитися на тому, щоб збільшити кількість прийняття правильних рішень. Почувши слова «на балкон» від Ектора Хіменеса-Браво, волинянин зайняв своє місце серед учасників проєкту, які продовжують боротьбу.

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Теги: Волинь, шоу, кулінарія
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