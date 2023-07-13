За добу ЗСУ знищили 810 російських окупантів, 29 артсистем і 23 БПЛА
Сьогодні, 09:41
Сили оборони України систематично завдають втрат російським окупантам. За минулу добу ворог втратив 810 осіб особового складу та десятки одиниць техніки.
Про це повідомляють у Генеральному штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.02.24 орієнтовно склали:
особового складу / personnel ‒ близько 409820 (+810) осіб,
танків ‒ 6542 (+8) од,
бойових броньованих машин ‒ 12441 (+16) од,
артилерійських систем – 9981 (+29) од,
РСЗВ – 999 (+0) од,
засоби ППО ‒ 684 (+0) од,
літаків – 340 (+0) од,
гелікоптерів – 325 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7681 (+22),
крилаті ракети ‒ 1907 (+2),
кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 13011 (+23) од,
спеціальна техніка ‒ 1578 (+2)
Дані уточнюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у Генеральному штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.02.24 орієнтовно склали:
особового складу / personnel ‒ близько 409820 (+810) осіб,
танків ‒ 6542 (+8) од,
бойових броньованих машин ‒ 12441 (+16) од,
артилерійських систем – 9981 (+29) од,
РСЗВ – 999 (+0) од,
засоби ППО ‒ 684 (+0) од,
літаків – 340 (+0) од,
гелікоптерів – 325 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7681 (+22),
крилаті ракети ‒ 1907 (+2),
кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 13011 (+23) од,
спеціальна техніка ‒ 1578 (+2)
Дані уточнюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Харківщині загинув воїн з Луцька Максим Омельчук
Сьогодні, 10:22
За добу ЗСУ знищили 810 російських окупантів, 29 артсистем і 23 БПЛА
Сьогодні, 09:41
Ситуація на фронті станом на ранок, 25 лютого
Сьогодні, 09:00
У Луцьку наркоторговець продавав психотропи на кладовищі
Сьогодні, 08:15