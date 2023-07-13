За добу ЗСУ знищили 810 російських окупантів, 29 артсистем і 23 БПЛА

За добу ЗСУ знищили 810 російських окупантів, 29 артсистем і 23 БПЛА
Сили оборони України систематично завдають втрат російським окупантам. За минулу добу ворог втратив 810 осіб особового складу та десятки одиниць техніки.

Про це повідомляють у Генеральному штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.02.24 орієнтовно склали:
особового складу / personnel ‒ близько 409820 (+810) осіб,
танків ‒ 6542 (+8) од,
бойових броньованих машин ‒ 12441 (+16) од,
артилерійських систем – 9981 (+29) од,
РСЗВ – 999 (+0) од,
засоби ППО ‒ 684 (+0) од,
літаків – 340 (+0) од,
гелікоптерів – 325 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7681 (+22),
крилаті ракети ‒ 1907 (+2),
кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 13011 (+23) од,
спеціальна техніка ‒ 1578 (+2)

Дані уточнюються.

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Теги: Україна, війна, ЗСУ, росія
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