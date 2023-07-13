За добу ЗСУ знищили 810 російських окупантів, 29 артсистем і 23 БПЛА





Про це повідомляють у Генеральному штабу ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.02.24 орієнтовно склали:

особового складу / personnel ‒ близько 409820 (+810) осіб,

танків ‒ 6542 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 12441 (+16) од,

артилерійських систем – 9981 (+29) од,

РСЗВ – 999 (+0) од,

засоби ППО ‒ 684 (+0) од,

літаків – 340 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7681 (+22),

крилаті ракети ‒ 1907 (+2),

кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 13011 (+23) од,

спеціальна техніка ‒ 1578 (+2)



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сили оборони України систематично завдають втрат російським окупантам. За минулу добу ворог втратив 810 осіб особового складу та десятки одиниць техніки.Про це повідомляють у Генеральному штабу ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.02.24 орієнтовно склали:особового складу / personnel ‒ близько 409820 (+810) осіб,танків ‒ 6542 (+8) од,бойових броньованих машин ‒ 12441 (+16) од,артилерійських систем – 9981 (+29) од,РСЗВ – 999 (+0) од,засоби ППО ‒ 684 (+0) од,літаків – 340 (+0) од,гелікоптерів – 325 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7681 (+22),крилаті ракети ‒ 1907 (+2),кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,підводні човни - 1 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 13011 (+23) од,спеціальна техніка ‒ 1578 (+2)Дані уточнюються.

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