Ситуація на фронті станом на ранок, 25 лютого

Протягом доби 24 лютого відбулось 84х бойових залучень. Ворог завдав загалом 9х ракетних та 77х авіаційних ударів, 119х атак МЛРС по позиціях українських військ та різних населених пунктах.Минулої ночі російські окупанти знову атакували Україну, використовуючи БПЛА Shahed-136/131. Інформація щодо цієї атаки наразі оновлюється, - повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.Під артилерійський обстріл потрапили понад 120х населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.Оперативно-стратегічне угруповання "Півнич", сокири Волинь та Полісся: без суттєвих змін.Сокири Сіверщини та Слобожанщини: противник зберігає військову присутність у районах Росії, що межує з Україною. Ворожі війська ведуть підривну діяльність, щоб запобігти розгортанню українських військ під загрожу сокири. Противник збільшує щільність мінних полів уздовж державного кордону в Бєлгородській області (росія).Оперативно-стратегічне угруповання «Хортиця», Куп’янська вісь: ворог не проводив ніяких наступальних (штурмових) операцій.Лиманська вісь: українські війська відбили 3х атаки противника в районі Терного (Донецька область).Бахмутська вісь: Сили оборони України відбили 13х атак противника в околицях Іванівське, Кліщіївка та Андріївка (Донецька область).Оперативно-стратегічне угруповання "Таврійська", вісь Авдіївка: українські захисники відбили 14 разів ворожі атак у околицях населених пунктів Ласточкине, Сєверне, Первомайське, Невельське (Донецька область).Вісь Мар'їнка: Сили оборони України продовжують стримувати ворога у околицях Новомихайлівки (Донецька область). Ворог здійснив 39х спроб прорвати оборону українських військ у цьому районі.Вісь Новопавлівка: українські захисники відбили 1 раз ворожу атаку в районі південь від Золота Ниви (Донецька область).Запорізька вісь: Сили оборони України відбили 5-кратну атаку противника в районі Роботине (Запорізька область).Одеса оперативно-стратегічне угруповання, вісь Херсон: Сили оборони України продовжують утримувати позиції та відбивати штурми окупаційних військ. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вивести українські війська з позицій. Наприклад, протягом доби 24 лютого противник спробував 2х невдалих штурмів позицій українських військ на лівому березі Дніпро.Водночас українські бійці продовжують активні дії щодо завдання окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснаження противника по всій лінії фронту.Протягом доби 24 лютого ВПС України завдала авіаударів по 13х зосередженню військ противника. Також знищено українськими захисниками 2 ракети Х-31 та 4 розвідувальні БПЛА.Українські ракетні війська влучили в 1 радарну станцію та 2х концентрацію російських загарбників.