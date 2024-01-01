У Луцьку наркоторговець продавав психотропи на кладовищі





Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду, пишуть



У червні та серпні минулого року правоохоронці провели дві оперативні закупки. Тарас Г. продав легендованій особі порошок, який містить у своєму складі психотропну речовину PVP за 200 та 500 гривень. Одна з оперативних закупок відбулася на кладовищі на вулиці Рівненській.



Під час судового провадження прокурор та Тарас Г. уклали угоду про визнання винуватості. Зокрема було враховано, що чоловік одружений, має дитину та неофіційно працевлаштований.



Суд вирішив затвердити угоду. В результаті реальне покарання на п’ять років для бариги замінили на три роки іспитового терміну.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В обласному центрі Волині судили чоловіка, який продавав психотропні речовини. Він уклав угоду про визнання винуватості та отримав умовне покарання.Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду, пишуть Волинські новини У червні та серпні минулого року правоохоронці провели дві оперативні закупки.. продав легендованій особі порошок, який містить у своєму складі психотропну речовину PVP за 200 та 500 гривень. Одна з оперативних закупок відбулася на кладовищі на вулиці Рівненській.Під час судового провадження прокурор та Тарас Г. уклали угоду про визнання винуватості. Зокрема було враховано, що чоловік одружений, має дитину та неофіційно працевлаштований.Суд вирішив затвердити угоду. В результаті реальне покарання на п’ять років для бариги замінили на три роки іспитового терміну.

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