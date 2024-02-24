Росія планує збільшити виробництво ракет «Циркон» і «Кинжал» у 2024 році, — ISW





Зокрема, у січні російське агентство ТАСС повідомило, що рф збільшить виробництво гіперзвукових ракет "Циркон" і "Кинжал" у 2024 році, пише



Крім того, російські військові нещодавно отримали чотири стратегічні бомбардувальники Ту-160М.



На думку заступника начальника Головного управління військової розвідки України генерал-майора Вадима Скібіцького, міжнародні санкції погіршують якість російських ракет на тлі спроб росії збільшити їхнє виробництво.



Попри це, нова протикорабельна гіперзвукова крилата ракета "Циркон", яка має високі тактико-технічні характеристики і може розвивати швидкість у дев’ять разів вищу за швидкість звуку, вже продемонструвала свої можливості під час ракетних ударів по Києву 7 лютого.



Раніше повідомлялося, що під час масованої ракетної атаки 7 лютого росія могла використати гіперзвукову ракету "Циркон", щоб уразити цілі в Києві.

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