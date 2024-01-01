Україна застосовуватиме зброю партнерів лише на окупованих територіях, – Зеленський

Президентзаявив, що Україна ніколи не застосовуватиме зброю партнерів на територіях інших держав, лише на українських тимчасово окупованих.Про це він повідомив під час пресконференції в Києві, пише Укрінформ."Що стосується збиття А-50 та інших літаків наших ворогів – це в будь-якому випадку результат союзу України і партнерів. Без цього союзу нам було б дуже складно, а в деяких напрямах неможливо боронити свою державу", - йдеться в повідомленні."Україна не має можливості, не має права і ніколи не буде застосовувати зброю партнерів на інших територіях, окрім української тимчасово окупованої території". - додав він.Він подякував українським воїнам за ефективну роботу у знищенні ворожої техніки, а партнерам – за підтримку України в боротьбі з агресією росії.