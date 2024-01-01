Понад 2 мільйони дітей виїхали з України через війну

Понад 2 мільйони дітей виїхали з України через війну
Понад 2 мільйони дітей через повномасштабне вторгнення Росії виїхали з України.

Як передає Укрінформ, про це повідомила дружина президента Олена Зеленська.

За словами першої леді, 528 дітей загинули від російських рук, куль, ракет, дронів. Щонайменше 1230 дітей зазнали поранень, у понад 330 випадках їм знадобилося протезування.

"Понад 2 мільйони наших дітей виїхали за межі країни, щоб урятуватися. Більш як мільйон дітей в Україні навчаються повністю онлайн, тому що ворог атакує прифронтові регіони. І низка шкіл – близько 2 тисяч – досі не мають бомбосховищ", - наголосила Зеленська.

Як підкреслила дружина Президента, понад 19 тисяч дітей викрала й вивезла до себе Росія з тимчасово захоплених територій.

"На третину менше малят у нас народилося – 187 тисяч у 2023 році проти 237 тисяч у 2021-му", - зауважила вона.

Як заявила Зеленська, "розв’язана Росією війна свідомо цілить у дітей. Але в них є ми – їхні дорослі. Ми боремося за них і не віддамо війні. Щодня тисячі дорослих в Україні та світі лікують, визволяють із полону, приймають у сім’ї тих, хто втратив родину, будують укриття для шкіл (зокрема, цим займається моя Фундація)".

Вона зазначила, що неможливо повернути вкрадені два роки дитинства, але можливо зробити так, щоб у ньому 24 лютого 2022 року залишилося тільки "епізодом. Драматичним, але лише фрагментом. Великого, щасливого, довгого життя".

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Теги: Росія, Україна, війна
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