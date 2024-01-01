Розстріл українських полонених в Авдіївці: Лубінець повідомив подробиці

Розстріл українських полонених в Авдіївці: Лубінець повідомив подробиці
Україна мала домовленості з росією щодо поранених військових, яких не змогли евакуювати з Авдіївки. Але росіяни цинічно порушили ці домовленості.

Про це розповів український омбудсмен Дмитро Лубінець, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

За словами омбудсмена, росіяни повинні були взяти в полон поранених українських бійців, надати їм допомогу, а потім повернути в рамках обміну полоненими.

"У нас була можливість комунікувати з російською стороною. Ми попередньо домовилися, що поранених українських військових офіційно візьмуть в полон, нададуть їм допомогу, а потім повернуть через процедуру обміну. На жаль, російська сторона вкотре показала, що будь-які домовленості можуть не виконуватися", - пояснив він.

Як наголосив Лубінець, Україна постійно стикається з тим, що рф порушує домовленості та норми гуманітарного права.

"Ми не знаємо, що з цим робити", - додав омбудсмен.

Розстріл полонених в Авдіївці

Після виходу ЗСУ з Авдіївки стало відомо, що російські військові розстріляли декількох полонених українських воїнів. Це сталося на позиції "Зеніт". Після цього росіяни опублікували в мережі відео з тілами розстріляних бійців.

Коли про це стало відомо, омбудсмен Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН з вимогою провести розслідування обставини розстрілу українських військовополонених в Авдіївці.

"Закликаю весь цивілізований світ об’єднатися і посилити тиск на країну-терориста, бо для росії не існує законів і домовленостей. Вони сприймають лише силу", - заявляв він.

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Теги: Росія, Україна, війна, Авдіївка, розстріл
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