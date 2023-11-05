Польська поліція відкрила справу щодо висипаної української сої на залізниці





Про це комісарка Єва Чиж із муніципального управління поліції в Холмі розповіла у коментарі RMF FM, пише



За даними поліції, український поїзд, що складається з 80 вагонів, в'їхав до Польщі два дні тому і чекає на митне оформлення. Саме з нього невідомі висипали 5 тонн сої.



Правоохоронці вже перевірили територію, допитали свідків. Справу скерують до прокуратури. Чиж заявила, що інцидент «важко пов'язати з сільськогосподарським протестом».



Раніше на розсипане зерно відреагував очільник українського Мінвідновлення. Він заявив, що «системне знищення української агропродукції схоже на сплановані диверсії».



Не перший випадок



Нагадаємо, 11 лютого в польському Дорогуську, що на кордоні з Україною, після оформлення до Польщі в’їхали три вантажівки, якими керували громадяни України. Польські фермери, які проводять на кордоні акції протесту, заблокували їм рух. В один момент вони відкрили запломбовані причепи, через що частина зерна висипалася на дорогу.



20 лютого польські аграрії перекрили залізницю поблизу пункту пропуску «Медика — Шегині» та знову висипали українське зерно з вантажного вагона. В «Укрзалізниці» розповідали, що протестувальники відкрили люк двох українських вантажних вагонів, у яких було зерно для Німеччини. За цим фактом компанія надіслала звернення до польських правоохоронних органів.



23 лютого невідомі відкрили три українські зерновози з ріпаком на залізничній станції «Дорогуськ» у Польщі, через що сільгосппродукція висипалася на землю.



Президент Володимир Зеленський заявив, що через польський кордон проходить лише 5% нашого агроекспорту, тож насправді «ситуація не в зерні, а, скоріше, в політиці».



«І під Куп’янськом, неподалік від кордону з росією, де не стихає ворожа артилерія, новини з кордону з Польщею виглядають просто знущально», — казав Зеленський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліція Польщі розслідує справу про розсипання української сої, інцидент стався вранці 24 лютого на залізничній станції «Дорогуськ».Про це комісаркаіз муніципального управління поліції в Холмі розповіла у коментарі RMF FM, пише Громадське За даними поліції, український поїзд, що складається з 80 вагонів, в'їхав до Польщі два дні тому і чекає на митне оформлення. Саме з нього невідомі висипали 5 тонн сої.Правоохоронці вже перевірили територію, допитали свідків. Справу скерують до прокуратури. Чиж заявила, що інцидент «важко пов'язати з сільськогосподарським протестом».Раніше на розсипане зерно відреагував очільник українського Мінвідновлення. Він заявив, що «системне знищення української агропродукції схоже на сплановані диверсії».Нагадаємо, 11 лютого в польському Дорогуську, що на кордоні з Україною, після оформлення до Польщі в’їхали три вантажівки, якими керували громадяни України. Польські фермери, які проводять на кордоні акції протесту, заблокували їм рух. В один момент вони відкрили запломбовані причепи, через що частина зерна висипалася на дорогу.20 лютого польські аграрії перекрили залізницю поблизу пункту пропуску «Медика — Шегині» та знову висипали українське зерно з вантажного вагона. В «Укрзалізниці» розповідали, що протестувальники відкрили люк двох українських вантажних вагонів, у яких було зерно для Німеччини. За цим фактом компанія надіслала звернення до польських правоохоронних органів.23 лютого невідомі відкрили три українські зерновози з ріпаком на залізничній станції «Дорогуськ» у Польщі, через що сільгосппродукція висипалася на землю.Президентзаявив, що через польський кордон проходить лише 5% нашого агроекспорту, тож насправді «ситуація не в зерні, а, скоріше, в політиці».«І під Куп’янськом, неподалік від кордону з росією, де не стихає ворожа артилерія, новини з кордону з Польщею виглядають просто знущально», — казав Зеленський.

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