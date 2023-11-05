Польська поліція відкрила справу щодо висипаної української сої на залізниці

Польська поліція відкрила справу щодо висипаної української сої на залізниці
Поліція Польщі розслідує справу про розсипання української сої, інцидент стався вранці 24 лютого на залізничній станції «Дорогуськ».

Про це комісарка Єва Чиж із муніципального управління поліції в Холмі розповіла у коментарі RMF FM, пише Громадське.

За даними поліції, український поїзд, що складається з 80 вагонів, в'їхав до Польщі два дні тому і чекає на митне оформлення. Саме з нього невідомі висипали 5 тонн сої.

Правоохоронці вже перевірили територію, допитали свідків. Справу скерують до прокуратури. Чиж заявила, що інцидент «важко пов'язати з сільськогосподарським протестом».

Раніше на розсипане зерно відреагував очільник українського Мінвідновлення. Він заявив, що «системне знищення української агропродукції схоже на сплановані диверсії».

Не перший випадок

Нагадаємо, 11 лютого в польському Дорогуську, що на кордоні з Україною, після оформлення до Польщі в’їхали три вантажівки, якими керували громадяни України. Польські фермери, які проводять на кордоні акції протесту, заблокували їм рух. В один момент вони відкрили запломбовані причепи, через що частина зерна висипалася на дорогу.

20 лютого польські аграрії перекрили залізницю поблизу пункту пропуску «Медика — Шегині» та знову висипали українське зерно з вантажного вагона. В «Укрзалізниці» розповідали, що протестувальники відкрили люк двох українських вантажних вагонів, у яких було зерно для Німеччини. За цим фактом компанія надіслала звернення до польських правоохоронних органів.

23 лютого невідомі відкрили три українські зерновози з ріпаком на залізничній станції «Дорогуськ» у Польщі, через що сільгосппродукція висипалася на землю.

Президент Володимир Зеленський заявив, що через польський кордон проходить лише 5% нашого агроекспорту, тож насправді «ситуація не в зерні, а, скоріше, в політиці».

«І під Куп’янськом, неподалік від кордону з росією, де не стихає ворожа артилерія, новини з кордону з Польщею виглядають просто знущально», — казав Зеленський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Польща, блокада, кордон, вантажівки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
«Ми собі ще народимо без проблем»: на Волині жінка відмовилась від дітей, бо поспішала до чоловіка
На «Ягодині» акцію протесту розпочнуть українські перевізники
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Польська поліція відкрила справу щодо висипаної української сої на залізниці
Сьогодні, 22:18
УПЦ МП не допустила військових і капеланів від ПЦУ помолитися за загиблих воїнів у печерах Лаври
Сьогодні, 21:22
Народжена 24 лютого: спогади волинянки, яка народила доньку Ілларію в перший день великої війни
Сьогодні, 20:56
Знищили майже 2 тисячі ракет та понад 4 тисячі дронів: у Повітряних силах розповіли про два роки боротьби
Сьогодні, 20:29
Погода у Луцьку на завтра, 25 лютого
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
У Польщі розблокували пункт пропуску на кордоні з Україною У Польщі розблокували пункт пропуску на кордоні з Україною
10 лютий, 17:00
У чергах на кордоні з Польщею стоїть понад тисяча вантажівок У чергах на кордоні з Польщею стоїть понад тисяча вантажівок
10 лютий, 11:22
Офіс президента про блокаду вантажівок на кордоні з Польщею: маємо вести переговори Офіс президента про блокаду вантажівок на кордоні з Польщею: маємо вести переговори
05 листопад, 2023, 05:05
МЗС закликало Польщу розблокувати кордон та припинити антиукраїнську риторику МЗС закликало Польщу розблокувати кордон та припинити антиукраїнську риторику
20 лютий, 12:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Польська поліція відкрила справу щодо висипаної української сої на залізниці
Сьогодні, 22:18
 0
УПЦ МП не допустила військових і капеланів від ПЦУ помолитися за загиблих воїнів у печерах Лаври
Сьогодні, 21:22
 0
Народжена 24 лютого: спогади волинянки, яка народила доньку Ілларію в перший день великої війни
Сьогодні, 20:56
 0
Знищили майже 2 тисячі ракет та понад 4 тисячі дронів: у Повітряних силах розповіли про два роки боротьби
Сьогодні, 20:29
 0
Погода у Луцьку на завтра, 25 лютого
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8