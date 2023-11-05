Польська поліція відкрила справу щодо висипаної української сої на залізниці
Сьогодні, 22:18
Поліція Польщі розслідує справу про розсипання української сої, інцидент стався вранці 24 лютого на залізничній станції «Дорогуськ».
Про це комісарка Єва Чиж із муніципального управління поліції в Холмі розповіла у коментарі RMF FM, пише Громадське.
За даними поліції, український поїзд, що складається з 80 вагонів, в'їхав до Польщі два дні тому і чекає на митне оформлення. Саме з нього невідомі висипали 5 тонн сої.
Правоохоронці вже перевірили територію, допитали свідків. Справу скерують до прокуратури. Чиж заявила, що інцидент «важко пов'язати з сільськогосподарським протестом».
Раніше на розсипане зерно відреагував очільник українського Мінвідновлення. Він заявив, що «системне знищення української агропродукції схоже на сплановані диверсії».
Не перший випадок
Нагадаємо, 11 лютого в польському Дорогуську, що на кордоні з Україною, після оформлення до Польщі в’їхали три вантажівки, якими керували громадяни України. Польські фермери, які проводять на кордоні акції протесту, заблокували їм рух. В один момент вони відкрили запломбовані причепи, через що частина зерна висипалася на дорогу.
20 лютого польські аграрії перекрили залізницю поблизу пункту пропуску «Медика — Шегині» та знову висипали українське зерно з вантажного вагона. В «Укрзалізниці» розповідали, що протестувальники відкрили люк двох українських вантажних вагонів, у яких було зерно для Німеччини. За цим фактом компанія надіслала звернення до польських правоохоронних органів.
23 лютого невідомі відкрили три українські зерновози з ріпаком на залізничній станції «Дорогуськ» у Польщі, через що сільгосппродукція висипалася на землю.
Президент Володимир Зеленський заявив, що через польський кордон проходить лише 5% нашого агроекспорту, тож насправді «ситуація не в зерні, а, скоріше, в політиці».
«І під Куп’янськом, неподалік від кордону з росією, де не стихає ворожа артилерія, новини з кордону з Польщею виглядають просто знущально», — казав Зеленський.
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Про це комісарка Єва Чиж із муніципального управління поліції в Холмі розповіла у коментарі RMF FM, пише Громадське.
За даними поліції, український поїзд, що складається з 80 вагонів, в'їхав до Польщі два дні тому і чекає на митне оформлення. Саме з нього невідомі висипали 5 тонн сої.
Правоохоронці вже перевірили територію, допитали свідків. Справу скерують до прокуратури. Чиж заявила, що інцидент «важко пов'язати з сільськогосподарським протестом».
Раніше на розсипане зерно відреагував очільник українського Мінвідновлення. Він заявив, що «системне знищення української агропродукції схоже на сплановані диверсії».
Не перший випадок
Нагадаємо, 11 лютого в польському Дорогуську, що на кордоні з Україною, після оформлення до Польщі в’їхали три вантажівки, якими керували громадяни України. Польські фермери, які проводять на кордоні акції протесту, заблокували їм рух. В один момент вони відкрили запломбовані причепи, через що частина зерна висипалася на дорогу.
20 лютого польські аграрії перекрили залізницю поблизу пункту пропуску «Медика — Шегині» та знову висипали українське зерно з вантажного вагона. В «Укрзалізниці» розповідали, що протестувальники відкрили люк двох українських вантажних вагонів, у яких було зерно для Німеччини. За цим фактом компанія надіслала звернення до польських правоохоронних органів.
23 лютого невідомі відкрили три українські зерновози з ріпаком на залізничній станції «Дорогуськ» у Польщі, через що сільгосппродукція висипалася на землю.
Президент Володимир Зеленський заявив, що через польський кордон проходить лише 5% нашого агроекспорту, тож насправді «ситуація не в зерні, а, скоріше, в політиці».
«І під Куп’янськом, неподалік від кордону з росією, де не стихає ворожа артилерія, новини з кордону з Польщею виглядають просто знущально», — казав Зеленський.
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