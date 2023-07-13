УПЦ МП не допустила військових і капеланів від ПЦУ помолитися за загиблих воїнів у печерах Лаври





Про це пише



Як повідомив Національний заповідник "Києво-Печерська лавра", представники ПЦУ звернулися до нього із проханням відслужити відправу. Адміністрація заповідника звернулася до чоловічого монастиря УПЦ, який фактично продовжує користуватися частиною об'єктів Нижньої лаври, поки ще не набрало законної сили рішення суду.



"У відповідь до Заповідника надійшов лист, яким фактично було відмовлено у наданні доступу захисникам України і капеланам разом з їхніми духовними наставниками від ПЦУ. В той же час монастир повідомив Заповідник про розпочатий поточний ремонт у Ближніх печерах", - розповіли в установі.



Тоді заповідник оголосив, що розпочинає процедуру повернення культурних цінностей та реліквій, розташованих у Ближніх печерах, щоб забезпечити вільний доступ людей до святинь Лаври.



Що відбувається довкола Києво-Печерської лаври



Торік у березні стало відомо, що УМП МП виселяють із Лаври.

Мінкульт розпорядився утворити робочі групи з інвентаризації майна, які виявили численні порушення, як-от незаконні новобудови, пошкодження історичних будівель тощо. Попри судові рішення допустити комісію до перевірок і повернення будівель ченці УПЦ і деякі віряни перешкоджали її роботі. Однак поступово майно повертають у власність держави.



Перед цим в.о. гендиректора заповідника "Києво-Печерська лавра" Максим Остапенко заявляв, що на території Нижньої лаври перебували 30-40 невстановлених осіб, які саботували роботу комісії заповідника.



На початку січня цього року голова комісії з приймання-передачі об'єктів державного майна Мар'яна Томин повідомила, що три об'єкти Києво-Печерської лаври все ще були забарикадовані невідомими людьми. Через це Нижня лавра була зарежимлена.



Цього місяця депутати Київради передали землю у постійне користування Національному заповіднику.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військові, капелани і їхні наставники із Православної церкви України не змогли провести у печерах Києво-Печерської лаври богослужіння перед річницею російського вторгнення, на якому хотіли помолитися за загиблих захисників.Про це пише LB.ua Як повідомив Національний заповідник "Києво-Печерська лавра", представники ПЦУ звернулися до нього із проханням відслужити відправу. Адміністрація заповідника звернулася до чоловічого монастиря УПЦ, який фактично продовжує користуватися частиною об'єктів Нижньої лаври, поки ще не набрало законної сили рішення суду."У відповідь до Заповідника надійшов лист, яким фактично було відмовлено у наданні доступу захисникам України і капеланам разом з їхніми духовними наставниками від ПЦУ. В той же час монастир повідомив Заповідник про розпочатий поточний ремонт у Ближніх печерах", - розповіли в установі.Тоді заповідник оголосив, що розпочинає процедуру повернення культурних цінностей та реліквій, розташованих у Ближніх печерах, щоб забезпечити вільний доступ людей до святинь Лаври.Торік у березні стало відомо, що УМП МП виселяють із Лаври.Мінкульт розпорядився утворити робочі групи з інвентаризації майна, які виявили численні порушення, як-от незаконні новобудови, пошкодження історичних будівель тощо. Попри судові рішення допустити комісію до перевірок і повернення будівель ченці УПЦ і деякі віряни перешкоджали її роботі. Однак поступово майно повертають у власність держави.Перед цим в.о. гендиректора заповідника "Києво-Печерська лавра"заявляв, що на території Нижньої лаври перебували 30-40 невстановлених осіб, які саботували роботу комісії заповідника.На початку січня цього року голова комісії з приймання-передачі об'єктів державного майна Мар'яна Томин повідомила, що три об'єкти Києво-Печерської лаври все ще були забарикадовані невідомими людьми. Через це Нижня лавра була зарежимлена.Цього місяця депутати Київради передали землю у постійне користування Національному заповіднику.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію