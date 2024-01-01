Волиняни провели в останню путь Героя Олександра Ханова

Волиняни провели в останню путь Героя Олександра Ханова
У Рожищі на Волині громада попрощалася із земляком Олександром Хановим, який поліг у боях із російськими загарбниками на Донеччині.

Про це повідомила Рожищенська міськрада.

Страшні звістки про втрату воїнів у цій війні, на жаль, продовжують надходити на Волині. Війна без жалю забрала життя ще одного Героя – рожищанина Олександра Валентиновича Ханова, 1977 року народження.
Волиняни провели в останню путь Героя Олександра Ханова

Чоловік боронив українську землю, свою родину від російського окупанта з перших днів війни. Два роки в окопах, у холоді, зі зброєю в руках він наближав таку омріяну Перемогу, ціною власного життя виборював право нашої нації бути вільною.
Волиняни провели в останню путь Героя Олександра Ханова

21 лютого 2024 року сержант Збройних сил України Олександр Ханов загинув в районі населеного пункту Терни Лиманської громади на Донеччині в результаті ворожого скиду гранати з БПЛА.
Волиняни провели в останню путь Героя Олександра Ханова

І ось Герой на щиті назавжди повернувся у рідне місто.
Волиняни провели в останню путь Героя Олександра Ханова

Прощалися з загиблим зі сльозами на очах, скорботою та болем від непоправної втрати, з квітами та навколішки рідні, друзі, представники влади та військові.
Волиняни провели в останню путь Героя Олександра Ханова

Біля пам'ятного знака Борцям за волю та незалежність України відбулася громадська панахида.
Волиняни провели в останню путь Героя Олександра Ханова

Опісля траурна процесія рушила до батьківського дому загиблого, де на сина-Героя чекала хвора матір. Не виказати словами біль її втрати, не заспокоїти зранене серце, бо війна відібрала у неї найдорожче - рідну дитину.
Волиняни провели в останню путь Героя Олександра Ханова
Волиняни провели в останню путь Героя Олександра Ханова
Волиняни провели в останню путь Героя Олександра Ханова
Волиняни провели в останню путь Героя Олександра Ханова

Священнослужителі Православної церкви України відспівали захисника України Олександра Ханова у храмі Архистратига Михаїла.
Волиняни провели в останню путь Героя Олександра Ханова

Жалобною ходою під звуки військового оркестру Олександра Ханова провадили в останню земну дорогу, з обох боків центральної вулиці земляки зустрічали Героя навколішки.
Волиняни провели в останню путь Героя Олександра Ханова

Поховали загиблого воїна на Алеї Слави місцевого кладовища. На його честь військовослужбовці здійснили салютний залп, а духовий оркестр виконав Гімн України.
Волиняни провели в останню путь Героя Олександра Ханова

Державний стяг, яким була вкрита домовина, як символ вільної та незалежної держави, за яку боровся Герой, військові передали доньці загиблого Олександра Ханова.
Волиняни провели в останню путь Героя Олександра Ханова

«Важко знайти слова втіхи, неможливо заспокоїти біль та гіркоту втрати рідних. Кожен загиблий воїн – це болюча рана на душі кожного з нас. І не буде московитам прощення за невинно забрані життя українців. А ім’я Олександра Ханова навіки буде взірцем мужності, патріотизму та любові до рідної землі для нас і назавжди увійде в історію нашого краю, в історію України. Вічна пам’ять і слава українському воїну Олександру Ханову! Щирі співчуття родині», - зазначили у міськраді.


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Теги: загиблі, війна
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