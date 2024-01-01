Волиняни провели в останню путь Героя Олександра Ханова

У Рожищі на Волині громада попрощалася із земляком, який поліг у боях із російськими загарбниками на Донеччині.Про це повідомила Рожищенська міськрада.Страшні звістки про втрату воїнів у цій війні, на жаль, продовжують надходити на Волині. Війна без жалю забрала життя ще одного Героя – рожищанина Олександра Валентиновича Ханова, 1977 року народження.Чоловік боронив українську землю, свою родину від російського окупанта з перших днів війни. Два роки в окопах, у холоді, зі зброєю в руках він наближав таку омріяну Перемогу, ціною власного життя виборював право нашої нації бути вільною.21 лютого 2024 року сержант Збройних сил України Олександр ХановЛиманської громади на Донеччині в результаті ворожого скиду гранати з БПЛА.І ось Герой на щиті назавжди повернувся у рідне місто.Прощалися з загиблим зі сльозами на очах, скорботою та болем від непоправної втрати, з квітами та навколішки рідні, друзі, представники влади та військові.Біля пам'ятного знака Борцям за волю та незалежність України відбулася громадська панахида.Опісля траурна процесія рушила до батьківського дому загиблого, де на сина-Героя чекала хвора матір. Не виказати словами біль її втрати, не заспокоїти зранене серце, бо війна відібрала у неї найдорожче - рідну дитину.Священнослужителі Православної церкви України відспівали захисника України Олександра Ханова у храмі Архистратига Михаїла.Жалобною ходою під звуки військового оркестру Олександра Ханова провадили в останню земну дорогу, з обох боків центральної вулиці земляки зустрічали Героя навколішки.Поховали загиблого воїна на Алеї Слави місцевого кладовища. На його честь військовослужбовці здійснили салютний залп, а духовий оркестр виконав Гімн України.Державний стяг, яким була вкрита домовина, як символ вільної та незалежної держави, за яку боровся Герой, військові передали доньці загиблого Олександра Ханова.«Важко знайти слова втіхи, неможливо заспокоїти біль та гіркоту втрати рідних. Кожен загиблий воїн – це болюча рана на душі кожного з нас. І не буде московитам прощення за невинно забрані життя українців. А ім’я Олександра Ханова навіки буде взірцем мужності, патріотизму та любові до рідної землі для нас і назавжди увійде в історію нашого краю, в історію України. Вічна пам’ять і слава українському воїну Олександру Ханову! Щирі співчуття родині», - зазначили у міськраді.