У місті на Волині горів двоповерховий гараж: загинув чоловік





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Вранці, 28 лютого у місті Ковелі по вулиці Театральній виникла пожежа двоповерхового приватного гаража.



На гасіння було залучено черговий підрозділ 4-ї державної пожежно-рятувальної частини.



Загоряння вдалося ліквідувати о 9:43.



На місці події рятувальниками виявлено тіло чоловіка.



Обставини пожежі та причини її виникнення встановлюють фахівці служби.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині у пожежі виявили тіло чоловіка.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Вранці, 28 лютого у місті Ковелі по вулиці Театральній виникла пожежа двоповерхового приватного гаража.На гасіння було залучено черговий підрозділ 4-ї державної пожежно-рятувальної частини.Загоряння вдалося ліквідувати о 9:43.На місці події рятувальниками виявлено тіло чоловіка.Обставини пожежі та причини її виникнення встановлюють фахівці служби.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію