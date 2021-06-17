У місті на Волині горів двоповерховий гараж: загинув чоловік
Сьогодні, 13:00
На Волині у пожежі виявили тіло чоловіка.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Вранці, 28 лютого у місті Ковелі по вулиці Театральній виникла пожежа двоповерхового приватного гаража.
На гасіння було залучено черговий підрозділ 4-ї державної пожежно-рятувальної частини.
Загоряння вдалося ліквідувати о 9:43.
На місці події рятувальниками виявлено тіло чоловіка.
Обставини пожежі та причини її виникнення встановлюють фахівці служби.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Вранці, 28 лютого у місті Ковелі по вулиці Театральній виникла пожежа двоповерхового приватного гаража.
На гасіння було залучено черговий підрозділ 4-ї державної пожежно-рятувальної частини.
Загоряння вдалося ліквідувати о 9:43.
На місці події рятувальниками виявлено тіло чоловіка.
Обставини пожежі та причини її виникнення встановлюють фахівці служби.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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