У місті на Волині горів двоповерховий гараж: загинув чоловік

У місті на Волині горів двоповерховий гараж: загинув чоловік
На Волині у пожежі виявили тіло чоловіка.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Вранці, 28 лютого у місті Ковелі по вулиці Театральній виникла пожежа двоповерхового приватного гаража.

На гасіння було залучено черговий підрозділ 4-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Загоряння вдалося ліквідувати о 9:43.

На місці події рятувальниками виявлено тіло чоловіка.
У місті на Волині горів двоповерховий гараж: загинув чоловік

Обставини пожежі та причини її виникнення встановлюють фахівці служби.
У місті на Волині горів двоповерховий гараж: загинув чоловік

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Теги: Ковель, пожежа, гараж, чоловік
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