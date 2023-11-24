Ковельська громада передала на фронт для тероборонівців два автомобілі





Про це Ігор Чайка.



Ці автівки Ковель отримав від німецького міста-партнера Барзінгхаузена. За кордоном їх використовували як пожежні машини, тепер вони матимуть дещо інше застосування.



"Працівники комунального підприємства «Добробут» перефарбували машини у колір хакі.



Нагадаю, на останній сесії Ковельської міської ради ми прийняли рішення про виділення майже 47 мільйонів гривень для Сил оборони України, значна частина із цієї суми – для потреб нашої «сотки»", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На фронт для підсилення матеріально-технічного забезпечення 100 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ вирушили два автомобілі від Ковельської громади.Про це повідомив Ковельський міський головаЦі автівки Ковель отримав від німецького міста-партнера Барзінгхаузена. За кордоном їх використовували як пожежні машини, тепер вони матимуть дещо інше застосування."Працівники комунального підприємства «Добробут» перефарбували машини у колір хакі.Нагадаю, на останній сесії Ковельської міської ради ми прийняли рішення про виділення майже 47 мільйонів гривень для Сил оборони України, значна частина із цієї суми – для потреб нашої «сотки»", - йдеться в повідомленні.

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