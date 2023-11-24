Ковельська громада передала на фронт для тероборонівців два автомобілі
Сьогодні, 12:00
На фронт для підсилення матеріально-технічного забезпечення 100 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ вирушили два автомобілі від Ковельської громади.
Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
Ці автівки Ковель отримав від німецького міста-партнера Барзінгхаузена. За кордоном їх використовували як пожежні машини, тепер вони матимуть дещо інше застосування.
"Працівники комунального підприємства «Добробут» перефарбували машини у колір хакі.
Нагадаю, на останній сесії Ковельської міської ради ми прийняли рішення про виділення майже 47 мільйонів гривень для Сил оборони України, значна частина із цієї суми – для потреб нашої «сотки»", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
Ці автівки Ковель отримав від німецького міста-партнера Барзінгхаузена. За кордоном їх використовували як пожежні машини, тепер вони матимуть дещо інше застосування.
"Працівники комунального підприємства «Добробут» перефарбували машини у колір хакі.
Нагадаю, на останній сесії Ковельської міської ради ми прийняли рішення про виділення майже 47 мільйонів гривень для Сил оборони України, значна частина із цієї суми – для потреб нашої «сотки»", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Спецпредставник Китаю їде в Україну і до росії
Сьогодні, 12:14
Ковельська громада передала на фронт для тероборонівців два автомобілі
Сьогодні, 12:00
Відійшла у вічність відома художниця з Волині Тетяна Галькун
Сьогодні, 11:40
На Волині горіла суха трава
Сьогодні, 11:20