У Луцьку на Конякіна водій автомобіля збив 43-річну жінку

У Луцьку на Конякіна водій автомобіля збив 43-річну жінку
У Луцьку легковик збив пішохідку, постраждалу госпіталізували.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Автопригода трапилася учора, 25 лютого, по вулиці Конякіна.

27-річний житель Рівненської області, керуючи автомобілем BMW 530, допустив наїзд на пішохідку, 43-річну лучанку, яке переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході.

Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.

Транспортний засіб вилучили та помістили на арештмайданчик, водій тверезий.
У Луцьку на Конякіна водій автомобіля збив 43-річну жінку

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
У Луцьку на Конякіна водій автомобіля збив 43-річну жінку

Досудове розслідування триває.

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Теги: Луцьк, ДТП, жінка
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