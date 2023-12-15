У Луцьку на Конякіна водій автомобіля збив 43-річну жінку





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Автопригода трапилася учора, 25 лютого, по вулиці Конякіна.



27-річний житель Рівненської області, керуючи автомобілем BMW 530, допустив наїзд на пішохідку, 43-річну лучанку, яке переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході.



Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.



Транспортний засіб вилучили та помістили на арештмайданчик, водій тверезий.



За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.



Досудове розслідування триває.

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