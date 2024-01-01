ЗСУ знищили за добу майже 900 окупантів

ЗСУ знищили за добу майже 900 окупантів
Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила близько 410 700 вояк.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.02.24 орієнтовно склали:

– особового складу ‒ близько 410700 (+880),

– танків ‒ 6555 (+13),

– бойових броньованих машин ‒ 12478 (+37),

– артилерійських систем – 9993 (+12),

– РСЗВ – 1000 (+1),

– засоби ППО ‒ 686 (+2),

– літаків – 340 (+0),

– гелікоптерів – 325 (+0),

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7707 (+26),

– крилаті ракети ‒ 1910 (+3),

– кораблі/катери ‒ 25 (+0),

– підводні човни ‒ 1 (+0),

– автомобільної техніки та автоцистерн – 13037 (+26),

– спеціальна техніка ‒ 1580 (+2).

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Теги: Росія, Україна, війна, втрати ворога
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