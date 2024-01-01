ЗСУ знищили за добу майже 900 окупантів
Сьогодні, 09:51
Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила близько 410 700 вояк.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.02.24 орієнтовно склали:
– особового складу ‒ близько 410700 (+880),
– танків ‒ 6555 (+13),
– бойових броньованих машин ‒ 12478 (+37),
– артилерійських систем – 9993 (+12),
– РСЗВ – 1000 (+1),
– засоби ППО ‒ 686 (+2),
– літаків – 340 (+0),
– гелікоптерів – 325 (+0),
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7707 (+26),
– крилаті ракети ‒ 1910 (+3),
– кораблі/катери ‒ 25 (+0),
– підводні човни ‒ 1 (+0),
– автомобільної техніки та автоцистерн – 13037 (+26),
– спеціальна техніка ‒ 1580 (+2).
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Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.02.24 орієнтовно склали:
– особового складу ‒ близько 410700 (+880),
– танків ‒ 6555 (+13),
– бойових броньованих машин ‒ 12478 (+37),
– артилерійських систем – 9993 (+12),
– РСЗВ – 1000 (+1),
– засоби ППО ‒ 686 (+2),
– літаків – 340 (+0),
– гелікоптерів – 325 (+0),
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7707 (+26),
– крилаті ракети ‒ 1910 (+3),
– кораблі/катери ‒ 25 (+0),
– підводні човни ‒ 1 (+0),
– автомобільної техніки та автоцистерн – 13037 (+26),
– спеціальна техніка ‒ 1580 (+2).
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