ЗСУ знищили за добу майже 900 окупантів





Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.02.24 орієнтовно склали:



– особового складу ‒ близько 410700 (+880),



– танків ‒ 6555 (+13),



– бойових броньованих машин ‒ 12478 (+37),



– артилерійських систем – 9993 (+12),



– РСЗВ – 1000 (+1),



– засоби ППО ‒ 686 (+2),



– літаків – 340 (+0),



– гелікоптерів – 325 (+0),



– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7707 (+26),



– крилаті ракети ‒ 1910 (+3),



– кораблі/катери ‒ 25 (+0),



– підводні човни ‒ 1 (+0),



– автомобільної техніки та автоцистерн – 13037 (+26),



– спеціальна техніка ‒ 1580 (+2).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила близько 410 700 вояк.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.– особового складу ‒ близько 410700 (+880),– танків ‒ 6555 (+13),– бойових броньованих машин ‒ 12478 (+37),– артилерійських систем – 9993 (+12),– РСЗВ – 1000 (+1),– засоби ППО ‒ 686 (+2),– літаків – 340 (+0),– гелікоптерів – 325 (+0),– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7707 (+26),– крилаті ракети ‒ 1910 (+3),– кораблі/катери ‒ 25 (+0),– підводні човни ‒ 1 (+0),– автомобільної техніки та автоцистерн – 13037 (+26),– спеціальна техніка ‒ 1580 (+2).

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