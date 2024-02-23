На Донеччині загинув Герой з Волині Сергій Дімітров

На Донеччині загинув Герой з Волині Сергій Дімітров
На війні загинув воїн з Волині Сергій Дімітров.

Про це повідомили у Сильненському старостинському окрузі.

"Жахлива звістка прийшла сьогодні в нашу громаду! Під час виконання бойового завдання 23.02.2024 року біля н.п. Ласточкине Покровського району Донецької області загинув Дімітров Сергій Афанасійович, 18.07.1980 року народження, житель села Липне. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про час та дату поховання повідомлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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