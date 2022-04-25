Невизнане Придністров'я звернулося до росії по «захист від тиску Молдови»

Невизнане Придністров'я звернулося до росії по «захист від тиску Молдови»
На з'їзді 28 лютого так звані депутати невизнаного Придністров’я звернулися до росії з проханням про "захист" регіону через нібито "тиск Молдови".

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Звернення адресували Раді Федерації і Держдумі рф, попросивши їх про "заходи для захисту Придністров’я в умовах посиленого тиску Молдови".

У заяві придністровські "депутати" стверджують, що Кишинів почав проти Придністров’я "економічну війну", маючи на увазі скасування митних пільг, та зумисно блокує перемовини з Тирасполем.

Також вони звернулися до ОБСЄ, СНД, Європарламенту, Міжнародного комітету Червоного Хреста та генсека ООН з проханням "вплинути на владу Молдови для повернення до адекватного діалогу".

Нагадаємо, з’їзд придністровських "депутатів" усіх рівнів у Тирасполі є сьомим подібним заходом. Попередній перед ним проходив ще у 2006 році.

Перед з’їздом лунали побоювання, що "депутати" можуть закликати Москву приєднати невизнаний регіон до росії, але на рівні офіційних заяв у Кишиневі, Києві і Тирасполі такі припущення заперечували.

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Теги: Молдова, росія, Придністров'я
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