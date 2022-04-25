Невизнане Придністров'я звернулося до росії по «захист від тиску Молдови»
Сьогодні, 16:30
На з'їзді 28 лютого так звані депутати невизнаного Придністров’я звернулися до росії з проханням про "захист" регіону через нібито "тиск Молдови".
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.
Звернення адресували Раді Федерації і Держдумі рф, попросивши їх про "заходи для захисту Придністров’я в умовах посиленого тиску Молдови".
У заяві придністровські "депутати" стверджують, що Кишинів почав проти Придністров’я "економічну війну", маючи на увазі скасування митних пільг, та зумисно блокує перемовини з Тирасполем.
Також вони звернулися до ОБСЄ, СНД, Європарламенту, Міжнародного комітету Червоного Хреста та генсека ООН з проханням "вплинути на владу Молдови для повернення до адекватного діалогу".
Нагадаємо, з’їзд придністровських "депутатів" усіх рівнів у Тирасполі є сьомим подібним заходом. Попередній перед ним проходив ще у 2006 році.
Перед з’їздом лунали побоювання, що "депутати" можуть закликати Москву приєднати невизнаний регіон до росії, але на рівні офіційних заяв у Кишиневі, Києві і Тирасполі такі припущення заперечували.
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Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.
Звернення адресували Раді Федерації і Держдумі рф, попросивши їх про "заходи для захисту Придністров’я в умовах посиленого тиску Молдови".
У заяві придністровські "депутати" стверджують, що Кишинів почав проти Придністров’я "економічну війну", маючи на увазі скасування митних пільг, та зумисно блокує перемовини з Тирасполем.
Також вони звернулися до ОБСЄ, СНД, Європарламенту, Міжнародного комітету Червоного Хреста та генсека ООН з проханням "вплинути на владу Молдови для повернення до адекватного діалогу".
Нагадаємо, з’їзд придністровських "депутатів" усіх рівнів у Тирасполі є сьомим подібним заходом. Попередній перед ним проходив ще у 2006 році.
Перед з’їздом лунали побоювання, що "депутати" можуть закликати Москву приєднати невизнаний регіон до росії, але на рівні офіційних заяв у Кишиневі, Києві і Тирасполі такі припущення заперечували.
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