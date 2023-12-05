Поки підрозділ на Волині: одружився бойовий медик

Поки підрозділ на Волині: одружився бойовий медик
У Ковелі на Волині побралися бойовий медик Олександр та Богдана, яка працює вчителькою.

Про це повідомили у Ковельській міськраді.

Богдана – ковельчанка, працює вчителем у Колодниці. Олександр з Миколаєва. Він – бойовий медик. Зараз його підрозділ дислокується на Волині.

Доля підлаштувала так, що дороги цих молодих людей перетнулись. Вперше вони зустрілись у Ковелі, а сьогодні – одружились.
Поки підрозділ на Волині: одружився бойовий медик

«Спасибі, що дозволили зробити фото. Всі ми мріємо, щоб таких позитивних новин у нашому житті було дедалі більше», - зазначили у міськраді.
Поки підрозділ на Волині: одружився бойовий медик

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: весілля, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
«Ми собі ще народимо без проблем»: на Волині жінка відмовилась від дітей, бо поспішала до чоловіка
На «Ягодині» акцію протесту розпочнуть українські перевізники
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Поки підрозділ на Волині: одружився бойовий медик
Сьогодні, 16:44
Невизнане Придністров'я звернулося до росії по «захист від тиску Молдови»
Сьогодні, 16:30
Лучани прощатимуться із видатною художницею Тетяною Галькун
Сьогодні, 16:16
Через «Устилуг» намагалися незаконно провезти товару на понад 2,5 мільйони
Сьогодні, 16:03
У Луцьку завтра віддадуть останню шану Герою Максиму Омельчуку
Сьогодні, 15:44
Схожі новини
Волиняни задонатили всі гроші, які їм подарували на весіллі Волиняни задонатили всі гроші, які їм подарували на весіллі
05 грудень, 2023, 23:18
Без великих тортів, Дзідзя, а гроші – на ЗСУ: воїн з Луцька побрався з коханою. ВІДЕО Без великих тортів, Дзідзя, а гроші – на ЗСУ: воїн з Луцька побрався з коханою. ВІДЕО
02 листопад, 2023, 05:28
На Волині воїн ЗСУ побрався із коханою На Волині воїн ЗСУ побрався із коханою
27 вересень, 2023, 19:25
На Волині під час короткої відпустки одружився військовий. ФОТО На Волині під час короткої відпустки одружився військовий. ФОТО
22 серпень, 2023, 22:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поки підрозділ на Волині: одружився бойовий медик
Сьогодні, 16:44
 0
Невизнане Придністров'я звернулося до росії по «захист від тиску Молдови»
Сьогодні, 16:30
 0
Лучани прощатимуться із видатною художницею Тетяною Галькун
Сьогодні, 16:16
 0
Через «Устилуг» намагалися незаконно провезти товару на понад 2,5 мільйони
Сьогодні, 16:03
 0
У Луцьку завтра віддадуть останню шану Герою Максиму Омельчуку
Сьогодні, 15:44
 0
Медіа
відео
1/8