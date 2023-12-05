Поки підрозділ на Волині: одружився бойовий медик

У Ковелі на Волині побралися бойовий медикта, яка працює вчителькою.Про це повідомили у Ковельській міськраді.Богдана – ковельчанка, працює вчителем у Колодниці. Олександр з Миколаєва. Він – бойовий медик. Зараз його підрозділ дислокується на Волині.Доля підлаштувала так, що дороги цих молодих людей перетнулись. Вперше вони зустрілись у Ковелі, а сьогодні –«Спасибі, що дозволили зробити фото. Всі ми мріємо, щоб таких позитивних новин у нашому житті було дедалі більше», - зазначили у міськраді.